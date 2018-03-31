Suadiyespor inanıyor

Süper Play-Off Grubu’nda 3. sırada yer alan Yeşil Beyazlı ekip Derbent ve İlimtepe maçlarını kazanıp, Nusretiye’nin puan kaybetmesini bekleyecek.

GEBZE 3. LİG’E ÇIKARSA?

Nusretiyespor ise son iki maçında İlimtepe ile deplasmanda Sultan Orhanspor ile de sahasında oynayacak. Skorlar Suadiye’nin istediği gibi gitmezse Yeşil Beyazlıların son şansı Gebzespor olacak. Eğer Gebzespor 3. Lig’e çıkarsa Süper Play-Off birincisi direk BAL’a çıkacak, Süper Play-Off’ta 2 ve 3. sıradaki takımlar ise BAL’daki Kocaeli takımları ile baraj maçı oynayacak.