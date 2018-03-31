Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:35 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:38 TSİ )

Suadiyespor inanıyor

Nusretiyespor’adeplasmanda 3-1 mağlup olan ve ilk iki şansını zora sokan Suadiyesporumudunu kaybetmedi.

Süper Play-Off Grubu’nda 3. sırada yer alan Yeşil Beyazlı ekip Derbent ve İlimtepe maçlarını kazanıp, Nusretiye’nin puan kaybetmesini bekleyecek.

GEBZE 3. LİG’E ÇIKARSA?

Nusretiyespor ise son iki maçında İlimtepe ile deplasmanda Sultan Orhanspor ile de sahasında oynayacak. Skorlar Suadiye’nin istediği gibi gitmezse Yeşil Beyazlıların son şansı Gebzespor olacak. Eğer Gebzespor 3. Lig’e çıkarsa Süper Play-Off birincisi direk BAL’a çıkacak, Süper Play-Off’ta 2 ve 3. sıradaki takımlar ise BAL’daki Kocaeli takımları ile baraj maçı oynayacak.

Bugün 10:35 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kroman Çelik’ten Afrin’e büyük destek mask
Kroman Çelik’ten Afrin’e büyük destek
KTO’dan büyük başarı mask
KTO’dan büyük başarı
Taksi ücretlerine zam geldi! mask
Taksi ücretlerine zam geldi!
KSO’nun hizmet kalitesi tescillendi mask
KSO’nun hizmet kalitesi tescillendi
Anadolu Aslanları’ndan KOTO ziyareti mask
Anadolu Aslanları’ndan KOTO ziyareti
Hacıoğlu’na tebrik ziyareti mask
Hacıoğlu’na tebrik ziyareti
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Çırılçıplak çatıya çıktı! mask
Çırılçıplak çatıya çıktı!
Büyükşehir eski Genel Sekreteri, rüşvet alırken suçüstü yakalandı! mask
Büyükşehir eski Genel Sekreteri, rüşvet alırken suçüstü yakalandı!
Düzce'de deprem! Okullar tatil edildi... mask
Düzce'de deprem! Okullar tatil edildi...
İzmit'te 15 bina yıkılacak! mask
İzmit'te 15 bina yıkılacak!
Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem pazartesi başlıyor! mask
Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem pazartesi başlıyor!
Mehmet Çevik sessizliğini bozdu! mask
Mehmet Çevik sessizliğini bozdu!

GALERİ

Kocaeli'den Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun kampanyasına destek mask
Kocaeli'den Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun kampanyasına destek
Makas atan otomobil trafiği birbirine kattı: 4 yaralı mask
Makas atan otomobil trafiği birbirine kattı: 4 yaralı
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1” mask
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1”
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı mask
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı mask
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL