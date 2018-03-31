Kocaeli Master ligden çekildi!

Marmara Masterler ailesine saygılarımızla duyurulur. Kuruculuğunda bulunduğumuz ve dört sezon da katılım sağladığımız Marmara Masterler Ligi’nde bu sezon yaşadığımız bazı olumsuz davranışlar yüzünden Play-Off yarı final müsabakalarına katılmayacağımızı ve gelecek sezon da ligde yer almayacağımızı bilgilerinize sunarız. Kocaeli Master Futbolcuları Derneği Yönetim Kurulu.