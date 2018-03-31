Marmara Masterler ailesine saygılarımızla duyurulur. Kuruculuğunda bulunduğumuz ve dört sezon da katılım sağladığımız Marmara Masterler Ligi’nde bu sezon yaşadığımız bazı olumsuz davranışlar yüzünden Play-Off yarı final müsabakalarına katılmayacağımızı ve gelecek sezon da ligde yer almayacağımızı bilgilerinize sunarız. Kocaeli Master Futbolcuları Derneği Yönetim Kurulu.
Bugün 10:37 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:39 TSİ )
Kocaeli Master ligden çekildi!
Kocaeli Master takımı aldığı şok bir kararla Marmara Masterler Ligi’nden çekildiğini ve önümüzdeki sezonda da bu ligde yer almayacaklarını belirten bir açıklama yayımladı.
Bugün 10:37 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz