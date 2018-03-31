Hanibal’da işler iyi gidiyor

Genç antrenör Burak Kaya denetiminde çalışan Hanibal ilk maçında Gebze Gençlerbirliği’ni 40-28 mağlup etmiş ve lige iyi bir giriş yapmıştı. Hanibal Spor Kulübü sonraki iki maçta elinden geleni ortaya koysa da güçlü rakiplerine mağlup oldu.

KAYA: ÖNCE İYİ İNSAN

Antrenör Burak Kaya “Geçen sezon kurulan ve sıfırdan bir yapılanma içinde bulunan Hanibal Basketbol Kulübü’nde bu yıl liglere girdik. Spor okullarımızdaki öğrencilerimizin ve müsabık sporcularımızın sayısı her geçen gün artıyor. Öncelikli hedefimiz basketbol alt yapısını en iyi şekilde sporcularımıza sağlamaktır. Tabii ki sosyalleşmeleri ve ahlaklı bireyler olması için de ayrıca çalışma metotlarımız bulunmakta. Sportif başarıyı ikinci planda düşünüyoruz. Önce iyi insan yetiştirelim, gerisi kendiliğinden gelir.