Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:38 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:45 TSİ )

Hanibal’da işler iyi gidiyor

Geçtiğimiz yıl kurulan ve kısa süre içerisinde önemli bir yol kat eden Hanibal Basketbol Kulübü ilk kez mücadele ettiği U-13 Ligi’nde tecrübe kazanıyor.

Genç antrenör Burak Kaya denetiminde çalışan Hanibal ilk maçında Gebze Gençlerbirliği’ni 40-28 mağlup etmiş ve lige iyi bir giriş yapmıştı. Hanibal Spor Kulübü sonraki iki maçta elinden geleni ortaya koysa da güçlü rakiplerine mağlup oldu.

KAYA: ÖNCE İYİ İNSAN

Antrenör Burak Kaya “Geçen sezon kurulan ve sıfırdan bir yapılanma içinde bulunan Hanibal Basketbol Kulübü’nde bu yıl liglere girdik. Spor okullarımızdaki öğrencilerimizin ve müsabık sporcularımızın sayısı her geçen gün artıyor. Öncelikli hedefimiz basketbol alt yapısını en iyi şekilde sporcularımıza sağlamaktır. Tabii ki sosyalleşmeleri ve ahlaklı bireyler olması için de ayrıca çalışma metotlarımız bulunmakta. Sportif başarıyı ikinci planda düşünüyoruz. Önce iyi insan yetiştirelim, gerisi kendiliğinden gelir.

Bugün 10:38 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Edebali hakem kurbanı mask
Edebali hakem kurbanı
Hazer: Değişimin rengi yeşil olacak mask
Hazer: Değişimin rengi yeşil olacak
Yuvacık Barajı dolunca kapaklar açıldı mask
Yuvacık Barajı dolunca kapaklar açıldı
Elektriğe zam! mask
Elektriğe zam!
İyi ki doğdun Prenses! mask
İyi ki doğdun Prenses!
Kroman Çelik’ten Afrin’e büyük destek mask
Kroman Çelik’ten Afrin’e büyük destek
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Çırılçıplak çatıya çıktı! mask
Çırılçıplak çatıya çıktı!
Büyükşehir eski Genel Sekreteri, rüşvet alırken suçüstü yakalandı! mask
Büyükşehir eski Genel Sekreteri, rüşvet alırken suçüstü yakalandı!
Düzce'de deprem! Okullar tatil edildi... mask
Düzce'de deprem! Okullar tatil edildi...
İzmit'te 15 bina yıkılacak! mask
İzmit'te 15 bina yıkılacak!
Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem pazartesi başlıyor! mask
Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem pazartesi başlıyor!
Mehmet Çevik sessizliğini bozdu! mask
Mehmet Çevik sessizliğini bozdu!

GALERİ

Kocaeli'den Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun kampanyasına destek mask
Kocaeli'den Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun kampanyasına destek
Makas atan otomobil trafiği birbirine kattı: 4 yaralı mask
Makas atan otomobil trafiği birbirine kattı: 4 yaralı
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1” mask
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1”
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı mask
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı mask
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL