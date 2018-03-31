Edebali hakem kurbanı

İlk maçını kaybeden ve gruptan çıkması için önemli olan ikinci maçta son derece kötü hakem yönetimine maruz kalan Edebali elenmekten kurtulamadı.

OLUMSUZ ETKİLENDİLER

Maçın hakemleri henüz ilk dakikalarda Edebali takımının antrenörü Çağdaş Genç saha dışına gönderdi. Sporcu velileri ile maç izlemek isteyen Çağdaş Genç’e izin verilmedi ve genç antrenör saha amiri tarafından salondan da çıkarıldı. Maça iyi başlayan Edebali’nin basketbolcuları antrenörlerinin yaşadığı durumdan hayli etkilendi ve ikinci maçını da kaybederek İzmit’e üzgün döndü.