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Bugün 10:45 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:46 TSİ )

Edebali hakem kurbanı

Okullar Arası Küçük Erkekler Basketbolda Kocaeli Şampiyonu olarak ilimizi Bilecik’teki Türkiye şampiyonasında temsil eden Edebali Ortaokulu hakem kurbanı oldu.

İlk maçını kaybeden ve gruptan çıkması için önemli olan ikinci maçta son derece kötü hakem yönetimine maruz kalan Edebali elenmekten kurtulamadı.

OLUMSUZ ETKİLENDİLER

Maçın hakemleri henüz ilk dakikalarda Edebali takımının antrenörü Çağdaş Genç saha dışına gönderdi. Sporcu velileri ile maç izlemek isteyen Çağdaş Genç’e izin verilmedi ve genç antrenör saha amiri tarafından salondan da çıkarıldı. Maça iyi başlayan Edebali’nin basketbolcuları antrenörlerinin yaşadığı durumdan hayli etkilendi ve ikinci maçını da kaybederek İzmit’e üzgün döndü.

Bugün 10:45 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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