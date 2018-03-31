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Bugün 10:46 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:48 TSİ )

Enes Kanpara iyi yolda

İlimizin başarılı hakemlerinde Enes Kanpara bu sezonki performansı ile parmak ısırtıyor.

Son olarak zorluk derecesi yüksek Nusretiyespor–SuadiyesporSüper Play-Offmaçına atanan Kanpara, 90 dakika boyunca son derece başarılı bir yönetim sergiledi ve bir maçta daha sınıfı geçti.

ÜST LİGLERİ HAK EDİYOR

İletişimi, maç içi konsantrasyonu, temposu ve kararlardaki isabeti oranının yüksekliği ile alkışlanan Kanpara’yı maçın ardından iki takım da tebrik etti. Cankut Gönenç ve Okan Oral ile birlikte dört artılıkbir maçın altından kalkan C Klasman hakeminin 3. Lig’de yönettiği tüm maçlardan yüksek puanlar aldığı öğrenildi. Mühendis olan Kocaeli Bölgesi hakeminin bu formu ile kısa süre içinde üst liglerde görev alacağına kesin gözü ile bakılıyor.

Bugün 10:46 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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