Enes Kanpara iyi yolda

Son olarak zorluk derecesi yüksek Nusretiyespor–SuadiyesporSüper Play-Offmaçına atanan Kanpara, 90 dakika boyunca son derece başarılı bir yönetim sergiledi ve bir maçta daha sınıfı geçti.
ÜST LİGLERİ HAK EDİYOR
İletişimi, maç içi konsantrasyonu, temposu ve kararlardaki isabeti oranının yüksekliği ile alkışlanan Kanpara’yı maçın ardından iki takım da tebrik etti. Cankut Gönenç ve Okan Oral ile birlikte dört artılıkbir maçın altından kalkan C Klasman hakeminin 3. Lig’de yönettiği tüm maçlardan yüksek puanlar aldığı öğrenildi. Mühendis olan Kocaeli Bölgesi hakeminin bu formu ile kısa süre içinde üst liglerde görev alacağına kesin gözü ile bakılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz