Aileler tribünlerin rengi oluyor

Nusretiye’nin Kocaelisporlu eski sol beki Birkan Akdereli’nin annesi Ayla Hanım ve babası Cemal Bey, yine Nusretiye ekibinin başarılı orta saha oyuncusu Samet Pişkin’in annesi Nuray Hanım, oğullarının futbolundan ve alınan galibiyetten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öte yandan Kocaelispor’un eski teknik ve mali asbaşkanı İlyas Çakır da maçı izleyenler arasındaydı ve Akdereli ile Pişkin ailelerini yalnız bırakmadı.