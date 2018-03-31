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Bugün 10:56 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:59 TSİ )

Aileler tribünlerin rengi oluyor

Nusretiyespor ile Suadiyespor arasındaki Süper Amatör Play-Off Grubu 12. hafta maçını sporcu velileri de heyecanla takip etti.

Nusretiye’nin Kocaelisporlu eski sol beki Birkan Akdereli’nin annesi Ayla Hanım ve babası Cemal Bey, yine Nusretiye ekibinin başarılı orta saha oyuncusu Samet Pişkin’in annesi Nuray Hanım, oğullarının futbolundan ve alınan galibiyetten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öte yandan Kocaelispor’un eski teknik ve mali asbaşkanı İlyas Çakır da maçı izleyenler arasındaydı ve Akdereli ile Pişkin ailelerini yalnız bırakmadı.

Bugün 10:56 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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