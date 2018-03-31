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Baraj maçları için kura çekilecek

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Kocaeli takımlarından ikisi Süper Amatör Play-Off takımları ile baraj maçı oynayacak.

9. Grup’ta Çayırova ve ya Belediye Derince, 11. Grup’ta da Doğantepe’nin rakipleri Derbent, Nusretiye ya da Suadiye olacak.

GÖZLER GEBZESPOR’DA

BAL’da ve Süper Play-Off’ta bitime iki hafta kaldı. Ligler sona erdiğinde Gebzespor 3. Lig’e çıkarsa Süper Play-Off birincisi BAL’a direk çıkacak, Süper Play-Off’u 2 ve 3. sırada bitiren takımlar BAL takımları ile baraj maçı oynayacak. Gebzespor 3. Lig’e çıkamazsa Süper Play-Off’ta 1 ve 2. sıradaki takımlar BAL takımları ilebaraj maçı oynayacak.

HANGİ STATLARDA OYNANACAK?

Gebze ligi amorti etmeyi garantiledi. 11. Grup’tan Doğantepe gelecek, 9. Grup’ta ise Çayırova ve Derince arasındaki müthiş mücadele sonunda altta kalan takım baraj maçı oynamak zorunda kalacak. Baraj eşleşmeleri çekilecek kura ile belli olacak. İzmit İsmetpaşa Stadı her yıl baraj maçlarına ev sahipliği yapıyordu. Stadın yıkılması durumda 2 baraj maçının hangi statlarda oynanacağı şimdiden merak ediliyor. Favori statlar Mehmet Ali Kağıtçı ve Cephanelik.

Bugün 10:59 TSİ - Spor

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