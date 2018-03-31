Geçtiğimiz hafta oynanan Kocaeli Güneşspor ile Nusretiyespor maçında edilen küfürler maçı izleyen bayan taraftarları çok rahatsız etmiş, bayan bir sporcu velisinin açıklaması kentin gündemine oturmuştu. Bu bayan futbol izleyicisinin sözleri birçok kadın platformu ve STK’lar tarafından örnek olarak gösterilmişti.
Bugün 11:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:01 TSİ )
Bu Maç Sensiz Olmaz!
Nusretiyespor ile Suadiyespor arasında oynanan maça Nusretiyeli futbolcular “Bu Maç Sensiz Olmaz. Kadına Şiddete Dur De” pankartı ile çıktı.
Bugün 11:00 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz