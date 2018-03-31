Bu Maç Sensiz Olmaz!

Geçtiğimiz hafta oynanan Kocaeli Güneşspor ile Nusretiyespor maçında edilen küfürler maçı izleyen bayan taraftarları çok rahatsız etmiş, bayan bir sporcu velisinin açıklaması kentin gündemine oturmuştu. Bu bayan futbol izleyicisinin sözleri birçok kadın platformu ve STK’lar tarafından örnek olarak gösterilmişti.