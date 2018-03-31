Samet’in pasında topu yakalayan ve kaleci Yusufcan’ın üzerinden topu ağlara bırakan Cihan attığı golden sonra sevinmedi ve ellerini havaya kaldırarak Suadiye taraftarından bir bakıma özür diledi. Cihan, Suadiye karşısında 3-1 galip gelen Nusretiye’nin en başarılı isimlerindendi.
Bugün 11:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:02 TSİ )
Cihan attığı golden sonra özür diledi
Nusretiyespor’un başarılı kanat oyuncusu Cihan Halil, Suadiyespor ile oynanan maçta takımı adına ilk golü attı.
Bugün 11:00 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz