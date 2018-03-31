Cihan attığı golden sonra özür diledi

Samet’in pasında topu yakalayan ve kaleci Yusufcan’ın üzerinden topu ağlara bırakan Cihan attığı golden sonra sevinmedi ve ellerini havaya kaldırarak Suadiye taraftarından bir bakıma özür diledi. Cihan, Suadiye karşısında 3-1 galip gelen Nusretiye’nin en başarılı isimlerindendi.