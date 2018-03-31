Kocaeli Basket yine göğsümüzü kabarttı

Grubunda Balıkesir Burhaniye Belediyespor ve Alanya Belediyespor’u mağlup eden ekibimiz çapraz eşleşme sonrası İzmir’den Batı Makine Spor Kulübü ile eşleşti.
ERKEKLER U-15 TAKIMI DA FİNALLERDE!
Son derece çekişmeli geçen maçı 60-53 kazanan Kocaeli Basketbol Spor Kulübü adını Türkiye’nin en iyi 16 takımı arasına yazdırdı. Daha önce alt yaş gruplarında Türkiye finallerine kalan Kocaeli Basket, U-18 kızlarda da ilki başararak bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Finaller Ordu’da düzenlenecek. Öte yanda Tolga Kaan Bahadır’ın çalıştırdığı U-15 Erkek takımı 10-13 Nisan’da Mersin’de düzenlenecek olan Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz