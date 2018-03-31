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Kocaeli Basket yine göğsümüzü kabarttı

Kocaeli Basket Kulübü U-18 Genç Kız Takımı Çanakkale’de sona eren Türkiye Kulüpler Arası Genç Kız Basketbol Yarı Finallerinde büyük bir başarıya imza attı ve Türkiye finallerine kaldı.

Grubunda Balıkesir Burhaniye Belediyespor ve Alanya Belediyespor’u mağlup eden ekibimiz çapraz eşleşme sonrası İzmir’den Batı Makine Spor Kulübü ile eşleşti.

ERKEKLER U-15 TAKIMI DA FİNALLERDE!

Son derece çekişmeli geçen maçı 60-53 kazanan Kocaeli Basketbol Spor Kulübü adını Türkiye’nin en iyi 16 takımı arasına yazdırdı. Daha önce alt yaş gruplarında Türkiye finallerine kalan Kocaeli Basket, U-18 kızlarda da ilki başararak bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Finaller Ordu’da düzenlenecek. Öte yanda Tolga Kaan Bahadır’ın çalıştırdığı U-15 Erkek takımı 10-13 Nisan’da Mersin’de düzenlenecek olan Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecek.

Bugün 11:01 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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