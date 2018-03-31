Kocaeli Basket yine göğsümüzü kabarttı

Grubunda Balıkesir Burhaniye Belediyespor ve Alanya Belediyespor’u mağlup eden ekibimiz çapraz eşleşme sonrası İzmir’den Batı Makine Spor Kulübü ile eşleşti.

ERKEKLER U-15 TAKIMI DA FİNALLERDE!

Son derece çekişmeli geçen maçı 60-53 kazanan Kocaeli Basketbol Spor Kulübü adını Türkiye’nin en iyi 16 takımı arasına yazdırdı. Daha önce alt yaş gruplarında Türkiye finallerine kalan Kocaeli Basket, U-18 kızlarda da ilki başararak bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Finaller Ordu’da düzenlenecek. Öte yanda Tolga Kaan Bahadır’ın çalıştırdığı U-15 Erkek takımı 10-13 Nisan’da Mersin’de düzenlenecek olan Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecek.