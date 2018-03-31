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Orhan Özdemir’den kutlama

Derbent’in saygın esnaflarından, Nusretiyespor’un maddi manevi destekçilerinden Orhan Özdemir, Nusretiyespor’u başarısından ötürü tebrik etti ve Kartepe takımlarının bu yıl çok önemli işlere imza attığını belirtti.

Değirmenkapı Market sahibi olan Özdemir “Kartepe takımlarının bu yıl maşallahı var. Arslanbey Belediye Süper Amatör Lig’e çıktı. Nusretiye ve Suadiye normal sezonda Süper Amatör Lig’de grup şampiyonları oldu. Derbent, Nusretiye ve Suadiye, Play-Off’ta ilk üç sırada. En kötü 1 Kartepe takımının BAL’a çıkacağına inanıyorum. Nusretiyesporda son 4 yılda çok önemli işler yaptı. İlk iki yıl üst üste şampiyon oldu, geçen sezon da Süper Play-Off’ta şanssız maçlar nedeni ile BAL’a çıkamadı. Bu hafta İlimtepe’yi yenip baraj maçı oynamayı garantilemek istiyorlar. Tüm Kartepe takımlarına başarılar diliyorum” dedi.

Bugün 11:03 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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