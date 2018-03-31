Yunanistan'daki fabrika Kocaeli'ye taşınıyor

Marsan Marmara Holding’in iştiraki Suoz Enerji Grup, yatırımları ve projeksiyonları ile birlikte Türkiye güneş enerjisi potansiyeli, enerji politikaları, dünya enerji yatırımları ve sektör dinamikleri konu alan bir bir basın toplantısı gerçekleştirdi. İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen basın toplantısına, Suoz Enerji Grup CEO’su Berk Uçuran Çiller, COO Erdal Kılıç ve CMSO İzak Gerşon ile birlikte basın mensupları katıldı.

Ağabeyi Mert Uçuran Çiller ile 2017 yılında kurdukları Suoz Enerji Grup’un enerjide dışa bağımlılığı azaltarak cari açığı kapatmada büyük rol oynayacağını ifade eden CEO Berk Uçuran Çiller, Türkiye’nin büyümesinin anahtarını güneş enerjisinde gördüklerini ve bu vizyon çerçevesinde yatırımlarını gerçekleştirerek kısa vadede fabrika yatırımlarından GES (Güneş enerjisi santrali) projelerine kadar tüm alanlarda sektörün öncüsü olmayı hedeflediklerini belirtti.

"10 yıllık projeksiyonda 1 milyar dolar ciro hedefliyoruz"

Çiller, güneş enerjisi alanında Türkiye’nin en büyük yatırımcısı ve üreticisi olmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Yenilenebilir enerjiyi Türkiye ekonomisinde çok önemli bir konumda görüyoruz. Güneş enerjisi sektörü için çok doğru bir yatırım merkezi olan Türkiye’yi bu alanda yapacağımız çalışmalarla güneş enerjisinden maksimum faydalanan ülkeler arasında en üst noktalara taşımayı hedefliyoruz. Türkiye’nin güneş enerjisi alanında sektörün gelişimini sağlayan en büyük yatırımcısı ve üreticisi olacağız. Tüm gelecek projeksiyonlarımızı bu alanda üretim, istihdam ve ihracat gücünü artırmaya yönelik planladık. 10 yıllık projeksiyonda bu alanlarda 400 milyon dolarlık yatırım ve güneş paneli üretiminde yıllık 1000 MW kapasiteye ulaşarak yurtdışı iştiraklerle beraber 1 milyar dolar ciro hedefliyoruz.”

Yunanistan’daki fabrika Kocaeli’ye taşınacak

Yunanistan’daki fabrikayı Dilovası'nda İMES OSB içinde bulunan Mar Solar fabrikasına entegre etmeyi planladıklarını aktaran Suoz Enerji Grup COO’su Muzaffer Erdal Kılıç ise bedava elektrikten faydalanılması için önemli yatırımlar gerçekleştireceklerini söyleyerek, "Bu yatırımlar çerçevesinde Yunanistan’da kurduğumuz ZONS firması ve yeni hücreprinting hattımız ile yapılacak üretimlerin verimliliğinin artması ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi alanında çalışmalarımıza hız vererek katma değerli ürüne yönelik üretim gerçekleştiriyoruz. Panel üretiminde Türkiye’yi dışa bağımlı hale getiren hücre teknolojisini artık kendi bünyemizde üreterek önümüzdeki dönemde ihracatımızı çok ciddi düzeyde artıracağız. Kısa vadedeki hedefimiz Yunanistan’daki solar PV hücre üretim hattını Kocaeli fabrikamıza taşıyarak Türkiye’nin bu alandaki ilk fabrikasının kurulumunu gerçekleştirmek Türkiye’de bireysel pazara yönelik geliştirdiğimiz Çatı Pili Projesi ile enerji talebi hızla yükselen ülkemizde var olan ışıma potansiyelini kişisel kullanımın hizmetine sunarak, düşük yatırımlarla bedava elektrikten faydalanılmasına yönelik önemli atılımlar gerçekleştiriyoruz" dedi.