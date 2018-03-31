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İzmitli gencin Kastamonu'da feci ölümü!

Kartepe Tepetarla Mahallesinde ikamet eden 26 yaşındaki Özgür Müzennet, çalışmak için gittiği Kastamonu’da bir fabrikaya ait duvarın üzerine çökmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kartepe Tepetarla Mahallesinde ikamet eden Müzennet ailesinin 26 yaşındaki çocukları Özgür Müzennet, bir süre önce çalışmak için Kastamonu’ya gitti. Ağaç ürünleri üretimi yapan bir fabrikanın duvar temelini kazan ve inşaat şirketinde taşeron işçisi olarak çalışan Özgür Müzennet ile 27 yaşındaki arkadaşı Sinan Arslan’ın üzerine, çalıştıkları yerin yan tarafından bulunan fabrikaya ait duvar çöktü. Olay yerinde yaralan her iki işçi de sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneye kaldırıldı. Özgür Müzennet, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Arkadaşı Sinan Arslan’ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis iş kazası ile ilgili soruşturma başlatırken, Müzennet’in cenazesi tamamlanan adli işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Özgür Müzennet’in cenazesi Tepetarla Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - çok yazık gencecik insan,

Yanıtla . 0Beğen 31 Mart 12:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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