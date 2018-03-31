İzmitli gencin Kastamonu'da feci ölümü!

Kartepe Tepetarla Mahallesinde ikamet eden Müzennet ailesinin 26 yaşındaki çocukları Özgür Müzennet, bir süre önce çalışmak için Kastamonu’ya gitti. Ağaç ürünleri üretimi yapan bir fabrikanın duvar temelini kazan ve inşaat şirketinde taşeron işçisi olarak çalışan Özgür Müzennet ile 27 yaşındaki arkadaşı Sinan Arslan’ın üzerine, çalıştıkları yerin yan tarafından bulunan fabrikaya ait duvar çöktü. Olay yerinde yaralan her iki işçi de sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneye kaldırıldı. Özgür Müzennet, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Arkadaşı Sinan Arslan’ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis iş kazası ile ilgili soruşturma başlatırken, Müzennet’in cenazesi tamamlanan adli işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Özgür Müzennet’in cenazesi Tepetarla Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.