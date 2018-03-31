Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, İl Eğitim Sekreteri Diydem Seçkin, Gençlik Kolları eski İl Başkanı Ozan Aksu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 15 gün içerisinde ikinci kez bir araya geldi. İl Başkanı Sarıbay ve gençleri yarım saat makamında ağırlayan Kılıçdaroğlu, gençlerin her zaman destekçisi olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, tüm Kocaeli gençlik örgütü adına Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız’a kravat hediye etti.

SİZLERLE BİRLİKTE OLMAKTAN MUTLULUK DUYARIM

CHP Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, İl Eğitim Sekreteri Diydem Seçkin ve Gençlik Kolları eski İl Başkanı Ozan Aksu’yu genel merkezdeki makamında yarım saat ağırlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sempozyum hakkında verilen bilgileri dikkatle dinledi. Programın içeriğini çok beğenen Kılıçdaroğlu, “çok güzel gençlerimiz var. Ve çok güzel etkinlikler yapıyor, projeler hayata geçiriyorlar. Ben gençlerin her zaman destekçisiyim. O gün sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım “ diye konuştu.

15 NİSAN’DA KOCAELİ’YE GELİYOR

15 gün önceki ziyarette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Gençlik Kolları tarafından 15 Nisan Pazar günü Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan siyaset ve eğitim dünyasından ünlü isimlerin katılacağı “Adalet ve Demokrasi Sempozyumu”’na davet eden CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, bu görüşmede sempozyumun içeriği, katılımcılar ve formatı hakkında bilgi verdi. Cumhuriyet Halk Partisi gençleri olarak bu etkinliğimiz de sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Katılımınız bize güç verir “ dedi. Kılıçdaroğlu, Andız'ın davetine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

GENÇLERİN FİKİRLERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Gençlerle birlikte bir kez daha genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na giden CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Ana kademe olarak her zaman gençlerimizin yanındayız. Her türlü etkinliklerinde destekçileriyiz. Kocaeli gençlik örgütü olarak çok başarılılar. Ben gençlerimize fazlasıyla güveniyorum. Fikirleri bizim için çok önemli “ ifadelerini kullandı.