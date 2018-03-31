Yapı Müteahhitlerinde yeni başkan Mamik

Kocaeli Yapı Müteahhitleri Birliği 2.olağan kongresi KOTO Sosyal Tesisleri Beytül Kebap’ta gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Zekai İren bir dönem görev yaptıktan sonra başkanlık görevine aday olmazken kongreye tek aday olarak giren Mamikler İnşaatın sahibi Faruk Mamik başkan seçildi. 2014 yılında kurulan ve 90 üyesi bulunan Kocaeli Müteahhitler Birliği’nin kongresinin divan başkanlığını Mert Pekdemir üstlenirken kongre sonucunda 13 yönetim kurulu üyesi, 3 denetim kurulu üyesi ve 11 kişiden oluşan yüksek istişare kurulu üyesi seçildi.

HER ŞEYİN BİR SINIRI VAR

Kongrede ilk olarak konuşan başkanlık görevini Faruk Mamik’e devreden Zekai İren, “Bundan 4 yıl önce 51 arkadaşımızla birliğimizi kurduk. İlk kurucu başkanlığımızı Metin Alan yaptı. Ardından göreve biz geldik. Şimdi de yeni arkadaşlarımıza görevimizi devrediyoruz. Derneklerde yenilik olmazsa olmazdır. Bizde bu yenilikleri sağlıyoruz. Bizim tüzüğümüzde en fazla 2 dönem başkanlık yapabilir kuralı var. Bu kural bu şekilde devam edecek. Ben bir dönem görev aldıktan sonra görevimi bırakıyorum. Değişen gelişen bir Türkiye var. Bir Kocaeli var. Bizde bu değişime ayak uyduruyoruz. Dediğim gibi gerek siyasi parti olsun, gerek dernek olsun başkanlık görevi için bir sınır olmalı. Çünkü her şeyin bir sınırı vardır” ifadelerinde bulundu.

ORTAK HAREKET EDECEĞİZ

Kongrede konuşan Kocaeli Yapı Müteahhitleri Birliği’nin yeni Başkanı Faruk Mamik, “Belediyelerle, Valilikle, ticaret, sanayi odaları ve meslek odaları ile ilişkileri en üst düzeyde tutup kentimiz ve müteahhitler adına güzel işler yapmayı hedefliyoruz. Kocaeli müteahhitlerinin sektöre yön verebilmesi için birlikte hareket etmeliyiz. Öncelikle büyük küçük demeden işini iyi yapan üyeler ile bağları arttırılarak ortak hareket etmeye çalışacağız” ifadelerinde bulundu. Ahmet HAZER

FARUK MAMİK’İN YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu

Faruk Mamik, Oğuzhan Keleş, Ulaş Erenkaya, Abdullah Üstübi, Köksal Söğüt, Hasan Tahsin Karaosmanoğlu, Habib Karabacak, Ceyhan Çağlayan, Serakn Barış, Fatih Altay, Cumali Yalçınkaya, Abdurrahman Çuhadar, Selim Aşar

Denetim Kurulu

Abdullah Binbay, Volkan Kavşut, Selman Yıldırım,

Yüksek İstişare Kurulu

Tahir Metin Alan, Zekai İren, Fatih Haldız, Mert Pekdemir, Mehmet Olhan, Recep Öztürk, Cengiz Kavşut, Muammer Çelik, Yakup Kadir Ekşi, Zekeriya Zeray, Sait Ertuğ