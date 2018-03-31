Duyar: Çöp fabrikasını yerinde inceleyip açıklama yapacağız

TÜMSİAD Başkanı Abdülkadir Yılmaz, BBP İl Başkanı Serhat Duyar’ı ve yönetimini makamında ağırladı. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan TÜMSİAD Başkanı Abdülkadir Yılmaz, “Bahara artık yelken açtığımız güzel günlerde, Türkiye’de birlik ve beraberlik siyaseti de bizi mutlu ediyor. Ülkemizin seçimde milli ittifak çatısı altında topladığı TÜMSİAD olarak memnuniyeti dile getirmek için kahvaltıda başkanımızı ağırlamak istedik” dedi. TÜMSİAD Başkanı Yılmaz’a teşekkür eden BBP İl Başkanı Serhat Duyar, “Geçtiğimiz haftalarda Almanya’daydım. Almanya’daki teşkilatlarımızı görme fırsatım oldu. Avrupa her zaman olduğu gibi çifte standartları bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

İktidar yanlışın farkına vardı

PKK’lıların Almanya’da eylem yaptıklarını belirten Duyar, “Bir taraftan terör ile ilgili Almanya ile bir araya geldiğiniz zaman teröre karşı yanımızda olduğumuzu söyleyeceksiniz ama şehir merkezinde böyle eylemlere izin vereceksiniz. Avrupa’nın çifte standardını bir kez daha gördük. Ülkemizde sınırlarımızın yanı sıra sınır dışında da bir terör ile mücadele var. Çözüm süreci denilen sürecin bitirilmesi gerektiğini söyledik. Zaten mevcut iktidar da bunun yanlış olduğunun farkına vardı. Terör ile mücadele başladı ve biz bu terörler mücadelede hükümetimizin ve devletimizin yanındayız. Şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.

Kocaeli’nin menfaatleri ne ise bizler arkasındayız

Çiftlik Bank ile ilgili de açıklamalarda bulunan Duyar, “Sistemimizde öyle bir eksiklik var ki, çok ciddi olan paralar ve kişiler ellerini kollarını sallayarak bu parayı çıkarabiliyorlar. Sorumlular şapkalarını önüne alıp düşünmesi lazım. Bununla ilgili düzenleme ve yasa yapılması lazım. Ben buraya para yatıranların da bir an önce kendilerini gözden geçirilmesini istiyorum. Bu işi yapan hırsızlara en ağır cezaların verilmesi gerekiyor” dedi. Umuttepe’de yapılması planlanan çöp fabrikası ile ilgili de açıklamalarda bulunan Duyar, “Pazartesi günü il başkanları ile bir toplantı yapacağız. Toplantı sonrasında Büyükşehir bürokratları ile ilgili bir araya geleceğiz. Oradaki projeyi yerinde göreceğiz. Daha sonra da ona göre açıklama yapacağız” şeklinde konuştu. Çöp Fabrikası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, “Başkan gerekli açıklamayı yaptı. Görmeden bilmeden bir yorum yapamayız. Ama Kocaeli menfaatleri ne ise bizler onun arkasındayız” şeklinde konuştu.