Meteoroloji'den yapılan 5 günlük hava durumu değerlendirmeleri yayınlandı. Buna göre sıcak bir gün yaşayan Kocaeli'de yarın ve pazartesi günü kuvvetli yağış etkili olacak.Pazar günü 24 derece olan sıcaklık pazartesi günü 16 dereceye düşüyor. Salı günüden itibaren ise güneş ve sıcak hava geri dönecek.
Bugün 12:12 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:17 TSİ )
Kocaelililer sıcak havaya aldanmayın!
Meteoroloji'den yapılan 5 günlük hava durumu değerlendirmeleri yayınlandı.
Bugün 12:12 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz