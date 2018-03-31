Kocaelililer sıcak havaya aldanmayın!

Meteoroloji'den yapılan 5 günlük hava durumu değerlendirmeleri yayınlandı. Buna göre sıcak bir gün yaşayan Kocaeli'de yarın ve pazartesi günü kuvvetli yağış etkili olacak.Pazar günü 24 derece olan sıcaklık pazartesi günü 16 dereceye düşüyor. Salı günüden itibaren ise güneş ve sıcak hava geri dönecek.