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Baro’da iki aday yarışacak

Ekim ayında yapılacak olan Baro seçimlerinde geçtiğimiz dönem tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Sertif Gökçe aday olmayacağını açıklamıştı. 2 dönem Baro Başkanlığı yapan Gökçe’nin aday olmayacağı Baro seçimlerinde iki liste yarışacak.

Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, geçtiğimiz dönem tek adaylı kongrede “Son kez aday oluyorum” demişti. İki dönem başkanlık görevini yürüten Gökçe, “ Ben bu dönem aday değilim. İki dönem Kocaeli Barosu’nun başkanlığını yürüttüm. Geçtiğimiz dönem yapılan kongrede de yeniden aday olmayacağımı açıklamıştım. Yeni adaylarımıza başarılar dilerim” dedi.

İKİ ADAY VAR

Ekim ayında yapılması planlanan Kocaeli Baro seçimleri için iki aday, meslektaşlarını gezmeye başladı. 1550 avukatın bulunduğu Kocaeli Barosu’nda 2 aday başkanlık için yarışacak. Daha önce iki dönem Sertif Gökçe’nin yönetiminde yer alan Nuri Almaz adaylardan biri. Diğer bir aday ise Bahar Gültekin Candemir. Her iki aday da şimdiden seçim çalışmalarına başladı.

NURİ ALMAZ

1974 Artvin Şavşat doğumlu olan Nuri Almaz 5 dönem Baro yönetiminde görev aldı. İki dönem başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 1997 yılından beri avukatlık yapan Almaz, Av. Serhat Sunca, Av. Ayşenur Yıldız’ında bünyelerinde bulunduğu hukuk bürosunu İbrahim Tavan ile birlikte yönetiyor. İki yıl Baro’nun Körfez İlçe Temsilciliği görevini üstlenen Almaz, Kocaeli Üniversitesi’nde “ Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku” dersleri verdi.

BAHAR GÜLTEKİN CANDEMİR

1973 İzmit doğumlu. Ankara Hukuk Fakültesini 1995 yılında bitirdi. Aynı yıl stajyer avukatlığa başladı. 2002 yılından beri Kocaeli Barosu’nda Yönetim ve Disiplin kurulları ile çeşitli komisyonlarda görev yaptı. Kendi hukuk bürosunu yöneten Bahar Gültekin Candemir Türkiye Barolar Birliği Kocaeli Delegesi ve Arabuluculuk Kurulu’nda Türkiye Barolar Birliği Temsilcisi olarak görev almaktadır. Evli ve bir çocuk annesi olan Candremir aynı zamanda Barolar Birliği Delegesidir

Bugün 12:47 TSİ - Gündem

Muhabir Bülent Ekinci

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