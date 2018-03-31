Küçük atletlere pist dar geldi

İlçe okullarının önde geldiği yarışlarda dereceye yapan sporcular, göz doldurdu. Derece yapan okulların beden eğitimi öğretmenleri, sporculara yoğun ilgi gösterdi. Bu da kent atletizminin gelişimi açısından sevindiriciydi. Toplam 10 kız ve 11 erkek okul takımı sporcusunun mücadele ettiği yarışlarda rekor çıkmadı. Şampiyonada 800 metre, 5X60 yüksek atlama, bayrak yarışı, 60 metre uzun atlama yarışları yapıldı.

KUPA VE MADALYALAR TÖRENLE VERİLDİ

Yarıylar sonrasında alelacele düzenlenen ödül törenine, Gençlik Hizmetleri Okul Spor Şube Müdürü Turgay Bulut da katıldı. Bulut, kız ve erkek sporculara teşekkür ederek “Dereceye geren sporcuları kutluyorum, grup müsabakalarında başarı bekliyorum” dedi. Atletizm pistinde yapılan yarışmalar sonrasında dereceye giren sporcular madalya törenle ödülleri verildi.