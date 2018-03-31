Kocaelispor: 2 Cizrespor: 0

Kocaelispor İsmetpaşa Stadyumu'nda Cizrespor'u ağırladı. Karşılaşma 15.00'da başladı.
MAÇ ÖNCESİ BÜYÜK KAVGA!
Kocaelispor – Cizrespor maçı öncesi stat içinde futbolcular arasında büyük kavga çıktı. Cizrespor’da 76 numaralı futbolcu Mazlum’um olayları başlattığı iddia edilirken, çıkan kavgada iki takım futbolcularının tekme tokat birbirine girdiği öğrenildi. Maç öncesi Kocaelisporlu futbolcular oldukça gergin görünürken maçın temsilcilerinin kavgayı rapor ettiği gelen haberler arasında.
MAÇTA KİTAP OKUDULAR!
Kocaelispor taraftarı, Kütüphane Haftası nedeni ile Cizrespor maçının ilk 10 dakikasında tribünde kitap açtı. Sessiz bir şekilde maçı izlemek yerine kitap okuyan 12. adamın bu hareketi hem Kütüphane Haftası’na farkındalık yaratmak olarak algılansa da, futbolcu grubuna yönelik bir protestoydu. Maçtaki taraftar sayısı da beklentilerin altındaydı. Kentteki duygunun kalmaması nedeni ile İsmetpaşa tribünlerinin önemli bir bölümü boş kaldı.
CAN EMRE, KEMAL VE AVCI 11’DEYDİ
Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, Cizrespor maçında kaleyi Can’a bıraktı. Can, tam 4 ay sonra takımın kalesine geçti. Yeşil Siyahlılarda Kemal, Kadir, Keten, Başak savunma hattını oluştururken, önlerinde Mert ve Mesut yer aldı. Mehmet Avcı sağda, Süleyman solda, forvete yakın bölgede Hamza, ileride ise Sinan 11 ile sahaya çıkıldı.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
GHSİM bugün itibari ile İsmetpaşa Stadı’nın da içinde yer alan araziyi yeni sahiplerine teslim ediyor. Bu anlamda Kocaelispor – Cizrespor arasındaki maçın İsmetpaşa’daki son maç olması öngörülüyordu. Kocaelispor yönetimi ve Hodrimeydan bu sezon yeni stada geçmek istemiyor.Personelini 1 Nisan itibari ile stattan çekeceği öğrenilen Spor İl Müdürlüğü “Yapacak bir şey yok” diyor. Hafta arasında tribün ile ilgili yönetimin aksiyon planları olduğu belirtiliyor.
BURAK KAPAN HASRET GİDERDİ
Cizrespor’un başarılı kalecisi Burak Kapan gazetecilerle hasret giderdi. Burak 3 sezon önce Gölcükspor’un kalesini korumuştu.
SERHAT BOZ VE TUNA DURMAZ UNUTULMADI
Kocalelispor’un merhum taraftarlarından Serhat Boz her maç olduğu gibi Cizrespor ile oynanan maçta da unutulmadı ve 41. dakikada Serhat Boz Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor tezahüratı yaparken, yine merhum taraftarlardan Tuna Durmaz da unutulmadı.
MEHMET AVCI ÇOK ETKİLİYDİ
Kocaelispor, Sinan’ın golü ile öne geçti. İkinci gol penaltıdan Süleyman ile geldi. Maçın en etkili ismi Mehmet Avcı’ydı. İyice kendine gelen Avcı sezonun en iyi futbolunu ortaya koydu. İlk yarıda 6 kez bindirdi, ikinci yarıda Süleyman’ın penaltı pozisyonunda pası veren isimdi.
DAKİKALAR:
0'Maça Kocaelispor başladı...,
5' Mustafa Coşkun savunma arkasına sarktı Can Emre’yi karşısında gördü. Bu futbolcu aşırtma vuruşu ile topu ağlara gönderdi ancak pozisyonda Yardım Hakem Mürvet Yavuztürk ofsayt bayrağını kaldırınca ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
11' Cizrespor gole çok yaklaştı. Sağdan yapılan ortada Vedat altı pastan kafayı vurdu, Kemal son anda topu kornere gönderdi.
GOOOL!
17' GOOLL!! Sinannn Pektemekkk!! Kocaelispor 1-0 öne geçiyor. Kocaelispor Sinan’ın golü ile öne geçti. Sağ kanattan Burak Süleyman’ın ortasında Sinan topa çok iyi yükseldi ve kafa vuruşu sonucu topu Burak’ın solundan ağlara gönderdi.
20' Burak Süleyman’ın şutunu kaleci Burak topa rahat bir şekilde hakim oldu.
22' Kocaelispor ikinci gole çok yaklaştı. Burak Süleyman’ın köşe vuruşunda Kemal’in kafa vuruşunda Cizreli futbolcular topu gol çizgisi üzerinden çıkardı.
İlk 25 dakika içinde Kocaelispor'da Mehmet Avcı çok etkili oluyor...
27' Sefa Narin 25 metreden çektiği şut yerden sekti, eski Gölcüksporlu kaleci Burak Kapan yumrukları ile topu güçlükle çıkardı.
28' Ali Keten savunmada inanılmaz bir hata yaptı. Hurşut Meriç topu kazandı ve Vedat’a alda at diye bir pas verdi. Vedat zoru başardı ve topu yakın mesafeden auta gönderdi.
BİLGİ: Kocalelispor taraftarı ilk 15 dakika maçı sessiz bir şekilde takip etti. Bazı Yeşil Siyahlı taraftarlar kitap okudu. 15. dakika itibari ile tribünler hareketlendi.
44' Kocaelispor’da Gökhan Ünver’in sert ve isabetli şutunda Can Emre soluna uzanarak topu son anda çıkardı.
45+1'Burak Süleyman’ın köşe vuruşunda Murat Başak’ın kafa vuruşunu Cizre savunması çizgiden çıkardı. Kemalden sonra Başak’ın da topu çizgiden çıktı.
İKİNCİ YARI BAŞLADI...
46'Kocaelispor, Burak Süleyman'ın düşürülmesi ile 46'da penaltı kazandı.
GOOOLLL!!
Burak Süleyman penaltıdan bulduğu gol ile skoru 2-0'a getirdi.
47' Kocaelispor ikinci golü penaltıdan buldu. Günün yıldızı Mehmet Avcı’nın pasında Süleyman ceza sahası içinde düşürüldü. Kazanılan penaltıyı yine Süleyman ağlara gönderdi.
62' Kocaelispor önemli bir fırsat daha kaçırdı. Sağdan Mehmet Avcı’nın yaptığı ortada Sinan’ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu istediği gibi olmadı.
70' Kocaelispor inanılmaz bir gol kaçırdı. Burak Özbakır’ın şutunda kaleci Burak’tan seken top Sinan’a geldi. Sinan kale önünde topu kaleye gönderdi, savunma son anda topu kornere çıkardı. Kullanılan köşe vuruşunda Sefa’nın şutu sağdan auta çıktı.
72' Burak Süleyman ceza sahasına sokuldu ve ilk anda topu önüne geçti. Bu futbolcunun sert şutu üstten az farkla auta çıktı.
GOL!
76'Cizrespor farkı 1’e indirdi. Savunma arkasına sarkan Mustafa, Kadir’den kurtuldu ve sol ayağı ile çektiği şut ile topu sağdan ağlara gönderdi. (2-1)
Maç sona erdi.
Kocaelispor ilk 11’i
CAN EMRE YÜCEL
MURAT SONER BAŞAK
KADİR ÖGE
KEMAL CAN AYDEMİR
HAMZA MUTLU
SEFA NARİN
BURAK SÜLEYMAN
SİNAN PEKTEMEK
MESUT ÖZDEMİR
MEHMET AVCI
ALİ KETEN
Yedekler
YUSUF ŞENLİK
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
ONUR KANDÖKEN
ONUR ÖZTONGA
BURAK ÖZBAKIR
MERT YAVUZ
FATİH ADIGÜZEL
Cizrespor ilk 11’i
BURAK KAPAN
BURAK AYAZ
GÖKHAN ÜNVER
HURŞUT MERİÇ
MUHAMMET ALİ YENİLMEZ
ŞAMİL ÜNAL
EMRAH ÇALIŞLAR
SAYİM ÇELİK
VEDAT AYDIN
ÖNDER KARABOĞA
MUSTAFA ÇOŞKUN
Yedekler
OSMAN TEPE
GÖKHAN AŞİKAR
HAKAN ALBAYRAK
CEMRE ATMACA
İSMAİL BAYDİL
ÖZER ERCİLİ
MAZLUM ÖNDİL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz