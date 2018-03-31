Kocaelispor: 2 Cizrespor: 0

Kocaelispor İsmetpaşa Stadyumu'nda Cizrespor'u ağırladı. Karşılaşma 15.00'da başladı.

MAÇ ÖNCESİ BÜYÜK KAVGA!

Kocaelispor – Cizrespor maçı öncesi stat içinde futbolcular arasında büyük kavga çıktı. Cizrespor’da 76 numaralı futbolcu Mazlum’um olayları başlattığı iddia edilirken, çıkan kavgada iki takım futbolcularının tekme tokat birbirine girdiği öğrenildi. Maç öncesi Kocaelisporlu futbolcular oldukça gergin görünürken maçın temsilcilerinin kavgayı rapor ettiği gelen haberler arasında.

MAÇTA KİTAP OKUDULAR!

Kocaelispor taraftarı, Kütüphane Haftası nedeni ile Cizrespor maçının ilk 10 dakikasında tribünde kitap açtı. Sessiz bir şekilde maçı izlemek yerine kitap okuyan 12. adamın bu hareketi hem Kütüphane Haftası’na farkındalık yaratmak olarak algılansa da, futbolcu grubuna yönelik bir protestoydu. Maçtaki taraftar sayısı da beklentilerin altındaydı. Kentteki duygunun kalmaması nedeni ile İsmetpaşa tribünlerinin önemli bir bölümü boş kaldı.

CAN EMRE, KEMAL VE AVCI 11’DEYDİ

Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, Cizrespor maçında kaleyi Can’a bıraktı. Can, tam 4 ay sonra takımın kalesine geçti. Yeşil Siyahlılarda Kemal, Kadir, Keten, Başak savunma hattını oluştururken, önlerinde Mert ve Mesut yer aldı. Mehmet Avcı sağda, Süleyman solda, forvete yakın bölgede Hamza, ileride ise Sinan 11 ile sahaya çıkıldı.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

GHSİM bugün itibari ile İsmetpaşa Stadı’nın da içinde yer alan araziyi yeni sahiplerine teslim ediyor. Bu anlamda Kocaelispor – Cizrespor arasındaki maçın İsmetpaşa’daki son maç olması öngörülüyordu. Kocaelispor yönetimi ve Hodrimeydan bu sezon yeni stada geçmek istemiyor.Personelini 1 Nisan itibari ile stattan çekeceği öğrenilen Spor İl Müdürlüğü “Yapacak bir şey yok” diyor. Hafta arasında tribün ile ilgili yönetimin aksiyon planları olduğu belirtiliyor.

BURAK KAPAN HASRET GİDERDİ

Cizrespor’un başarılı kalecisi Burak Kapan gazetecilerle hasret giderdi. Burak 3 sezon önce Gölcükspor’un kalesini korumuştu.

SERHAT BOZ VE TUNA DURMAZ UNUTULMADI

Kocalelispor’un merhum taraftarlarından Serhat Boz her maç olduğu gibi Cizrespor ile oynanan maçta da unutulmadı ve 41. dakikada Serhat Boz Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor tezahüratı yaparken, yine merhum taraftarlardan Tuna Durmaz da unutulmadı.

MEHMET AVCI ÇOK ETKİLİYDİ

Kocaelispor, Sinan’ın golü ile öne geçti. İkinci gol penaltıdan Süleyman ile geldi. Maçın en etkili ismi Mehmet Avcı’ydı. İyice kendine gelen Avcı sezonun en iyi futbolunu ortaya koydu. İlk yarıda 6 kez bindirdi, ikinci yarıda Süleyman’ın penaltı pozisyonunda pası veren isimdi.

DAKİKALAR:

0'Maça Kocaelispor başladı...,

5' Mustafa Coşkun savunma arkasına sarktı Can Emre’yi karşısında gördü. Bu futbolcu aşırtma vuruşu ile topu ağlara gönderdi ancak pozisyonda Yardım Hakem Mürvet Yavuztürk ofsayt bayrağını kaldırınca ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

11' Cizrespor gole çok yaklaştı. Sağdan yapılan ortada Vedat altı pastan kafayı vurdu, Kemal son anda topu kornere gönderdi.

GOOOL!

17' GOOLL!! Sinannn Pektemekkk!! Kocaelispor 1-0 öne geçiyor. Kocaelispor Sinan’ın golü ile öne geçti. Sağ kanattan Burak Süleyman’ın ortasında Sinan topa çok iyi yükseldi ve kafa vuruşu sonucu topu Burak’ın solundan ağlara gönderdi.

20' Burak Süleyman’ın şutunu kaleci Burak topa rahat bir şekilde hakim oldu.

22' Kocaelispor ikinci gole çok yaklaştı. Burak Süleyman’ın köşe vuruşunda Kemal’in kafa vuruşunda Cizreli futbolcular topu gol çizgisi üzerinden çıkardı.

İlk 25 dakika içinde Kocaelispor'da Mehmet Avcı çok etkili oluyor...

27' Sefa Narin 25 metreden çektiği şut yerden sekti, eski Gölcüksporlu kaleci Burak Kapan yumrukları ile topu güçlükle çıkardı.

28' Ali Keten savunmada inanılmaz bir hata yaptı. Hurşut Meriç topu kazandı ve Vedat’a alda at diye bir pas verdi. Vedat zoru başardı ve topu yakın mesafeden auta gönderdi.

BİLGİ: Kocalelispor taraftarı ilk 15 dakika maçı sessiz bir şekilde takip etti. Bazı Yeşil Siyahlı taraftarlar kitap okudu. 15. dakika itibari ile tribünler hareketlendi.

44' Kocaelispor’da Gökhan Ünver’in sert ve isabetli şutunda Can Emre soluna uzanarak topu son anda çıkardı.

45+1'Burak Süleyman’ın köşe vuruşunda Murat Başak’ın kafa vuruşunu Cizre savunması çizgiden çıkardı. Kemalden sonra Başak’ın da topu çizgiden çıktı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI...

46'Kocaelispor, Burak Süleyman'ın düşürülmesi ile 46'da penaltı kazandı.

GOOOLLL!!

Burak Süleyman penaltıdan bulduğu gol ile skoru 2-0'a getirdi.

47' Kocaelispor ikinci golü penaltıdan buldu. Günün yıldızı Mehmet Avcı’nın pasında Süleyman ceza sahası içinde düşürüldü. Kazanılan penaltıyı yine Süleyman ağlara gönderdi.

62' Kocaelispor önemli bir fırsat daha kaçırdı. Sağdan Mehmet Avcı’nın yaptığı ortada Sinan’ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu istediği gibi olmadı.

70' Kocaelispor inanılmaz bir gol kaçırdı. Burak Özbakır’ın şutunda kaleci Burak’tan seken top Sinan’a geldi. Sinan kale önünde topu kaleye gönderdi, savunma son anda topu kornere çıkardı. Kullanılan köşe vuruşunda Sefa’nın şutu sağdan auta çıktı.

72' Burak Süleyman ceza sahasına sokuldu ve ilk anda topu önüne geçti. Bu futbolcunun sert şutu üstten az farkla auta çıktı.

GOL!

76'Cizrespor farkı 1’e indirdi. Savunma arkasına sarkan Mustafa, Kadir’den kurtuldu ve sol ayağı ile çektiği şut ile topu sağdan ağlara gönderdi. (2-1)

Maç sona erdi.

Kocaelispor ilk 11’i

CAN EMRE YÜCEL

MURAT SONER BAŞAK

KADİR ÖGE

KEMAL CAN AYDEMİR

HAMZA MUTLU

SEFA NARİN

BURAK SÜLEYMAN

SİNAN PEKTEMEK

MESUT ÖZDEMİR

MEHMET AVCI

ALİ KETEN

Yedekler

YUSUF ŞENLİK

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

ONUR KANDÖKEN

ONUR ÖZTONGA

BURAK ÖZBAKIR

MERT YAVUZ

FATİH ADIGÜZEL

Cizrespor ilk 11’i

BURAK KAPAN

BURAK AYAZ

GÖKHAN ÜNVER

HURŞUT MERİÇ

MUHAMMET ALİ YENİLMEZ

ŞAMİL ÜNAL

EMRAH ÇALIŞLAR

SAYİM ÇELİK

VEDAT AYDIN

ÖNDER KARABOĞA

MUSTAFA ÇOŞKUN

Yedekler

OSMAN TEPE

GÖKHAN AŞİKAR

HAKAN ALBAYRAK

CEMRE ATMACA

İSMAİL BAYDİL

ÖZER ERCİLİ

MAZLUM ÖNDİL