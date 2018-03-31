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Bugün 14:35 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:37 TSİ )

Zafer Turnuvası nefes kesti

Uluslararası Yıldızlar Güreş Zafer Turnuvası nefes kesti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Spor Salonu'nda düzenlenen açılışa FİLA delegesi Milan Markov, İtalya Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Lucio Ganeva, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gebze Belediye Başkan Vekili Engin Güzel, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve çok sayıda davetli katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar yaptığı konuşmada güreşin önemine değinerek, "Bugün burada son derece önemli bir organizasyona imza atılıyor. Bu önemli organizasyonun burada yapılmasını sağlayan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e teşekkürlerimi sunarım" dedi.

İŞTE TEKNİK SONUÇLAR:

SERBEST 48 KG

1- Emirli Elhasan

2- Halil Gökdeniz

3- İsmail Mehmedovc Pomokov

3- Hamza Zopalı

SERBEST 55 KG

1- Nesirof Ebulfes

2- Marcell Budai Kovacs

3- Sait Baev Auez

3- Mazlum Akyol

SERBEST 65 KG

1- Turan Bayramof

2- Tolga Akyüz

3- Mikail Topal

3- Mogamed A.kadyrov

GREKOROMEN 48 KG

1- Mihay Deniz

2- Barış Erbek

3- Seyfullah Kılıç

3- Deniz Demirov

GREKOROMEN 55 KG

1- Phridon Abuladze

2- Mert İlbars

3- Seyitcan Beytekin

3- Murat Abbasov

GREKOROMEN 65 KG

1- Chkhikvadze Giorgi

2- Adem Sağlam

3- Nemsadeze Saba

3- Hadisov Ruslan

Kadınlar 43 kg

1- Zehra Demirhan

2- Nazarova Shanana

3- Zerda Demir

KADINLAR 49 KG

1- Bedriye Aksu

2- Emine Çakmak

3- Çağla Yarım

3- Ahadova Seviny

KADINLAR 57 KG

1- Birgül Sultanova

2- Elmas Çelik

3- Stefania Ceballos

3- Tanya Teneva

Bugün 14:35 TSİ - Spor

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