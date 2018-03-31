Şükür antrenörlük eğitimi alıyor

Dağcı ve Doğa sporcusu Rıdvan Şükür, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nun İzmit’te düzenlediği on günlük dart antrenörlüğü eğitimine katılıyor. Bocce, Bowling ve Dart federasyonu genel sekreteri ile Ankara’da yakın bir tarihte görüşen Şükür, federasyon yönetimi tarafından açılan dart eğitimine katılmak için her gün İzmit’te oluyor.