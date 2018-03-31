Dağcı ve Doğa sporcusu Rıdvan Şükür, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nun İzmit’te düzenlediği on günlük dart antrenörlüğü eğitimine katılıyor. Bocce, Bowling ve Dart federasyonu genel sekreteri ile Ankara’da yakın bir tarihte görüşen Şükür, federasyon yönetimi tarafından açılan dart eğitimine katılmak için her gün İzmit’te oluyor.
Bugün 14:37 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:38 TSİ )
Şükür antrenörlük eğitimi alıyor
Dağcı ve Doğa sporcusu Rıdvan Şükür, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nun İzmit’te düzenlediği on günlük dart antrenörlüğü eğitimine katılıyor.
Bugün 14:37 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz