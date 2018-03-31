Derbent Suadiye’yi yenerse şampiyonluk turu atacak!

İkili averajıyla adeta bir puan da ileride olan, Kocaeli Nusretiyespor ile arasında üç puan farkla liderliği sürdüren Derbentspor, bugün evinde 25 puanlı Suadiyespor’u konuk edecek.

TUR ATACAKLAR

Derbent, maçı kazanması halinde şampiyonluğu ilan edecek. BAL 11.Grup lideri Gebzespor’un şampiyon olması halinde ise Derbentspor direkt Bölgesel Amatör Lig (BAL)’e çıkacak. Karşılaşmayı bölgemizin başarılı hakemi Metin Ataş yönetecek. Ligde iddiası kalmayan İlimtepe’nin rakibi, ilk iki mücadelesi veren Nusretiyespor olacak. Esentepe Stadı’ndaki maçı Kazım Çiftçioğlu yönetecek. Nusretiye’nin bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok.

TÜM MAÇLAR 17.15’TE BAŞLAYACAK

Sultan Orhanspor ile Kocaeli Güneşspor arasındaki prestij maçı Metin Oktay Stadı’nda oynanacak ve karşılaşmada Coşkun Topçu düdük çalacak. Derbent ile Suadiyespor arasındaki maç Derbent Stadı’nda oynanacak ve mücadeleyi Metin Ataş yönetecek. Suadiye’nin ilk ikiye girmesi için rakibini devirmesi gerekiyor. İhsaniyespor ile Kandıra Gençlerbirliği arasındaki maç Kavaklı Stadı’nda oynanacak ve maçı Özgür Holat yönetecek. 4 maç da saat 17.15’te başlayacak.

HAFTANIN PROGRAMI

İlimtepe-Nusretiye Esentepe

S.Orhan-Güneş M.Oktay

Derbent-Suadiye Derbent

İhsaniye-Kand.B. Kavaklı