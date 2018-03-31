Kocaeli Birlik / Hatayspor

TFF 2.Lig Kırmızı Grup temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, Mehmet Akbayrak’ın iki ay önce istifasından sonra altyapı antrenörü İlhan Karabulut ile çıkış yakalamıştı. Ancak devamı gelmedi.Eski Başkan Erhan Yılmaz’ın, yeni bayan Hamit Maden’in nakit borçlarını kendisine ödememesi nedeniyle Mayıs ayında geri alacağı takım, yarın yine Hatay karşısında mucize arıyor. Maç Körfez Alparslan Türkeş Stadı’nda oynanacak ve 15.00’te başlayacak. Hakem Burak Pakkan…