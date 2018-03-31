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Turgutluspor / Gölcükspor

TFF 3.Lig 2.Grup temsilcilerimizden Gölcükspor, yarın Turgutlu deplasmanında sahaya çıkıyor.

TFF 3.Lig 2.Grup temsilcilerimizden Gölcükspor, yarın Turgutlu deplasmanında sahaya çıkıyor. Kırmızı Siyahlılar istikrarsız sonuçların ardından taraftarını kaybederken, yarınki maçta da puan arayacak. Turgutlu 7 Eylül Stadında oynanacak maç saat 15.00’de başlayacak. Maçı Erhan Kutlu yönetecek.

Bugün 14:52 TSİ - Spor

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