TFF 3.Lig 2.Grup temsilcilerimizden Gölcükspor, yarın Turgutlu deplasmanında sahaya çıkıyor. Kırmızı Siyahlılar istikrarsız sonuçların ardından taraftarını kaybederken, yarınki maçta da puan arayacak. Turgutlu 7 Eylül Stadında oynanacak maç saat 15.00’de başlayacak. Maçı Erhan Kutlu yönetecek.
Bugün 14:52 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:55 TSİ )
Turgutluspor / Gölcükspor
TFF 3.Lig 2.Grup temsilcilerimizden Gölcükspor, yarın Turgutlu deplasmanında sahaya çıkıyor.
Bugün 14:52 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz