12 yaşındaki Ebrar yaşamını yitirdi

Körfez Mimar Sinan Mahallesinde ikamet eden Ertuğrul Yaşarbaş’ın 5 çocuğundan biri olan 12 yaşındaki 2’inci sınıf öğrencisi Ebrar Zeynep Yaşarbaş, yürüme rahatsızlığı çektiği için İstanbul’da özel bir hastanede ameliyat oldu. Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan küçük Zeynep, aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi. Hastane tarafından yapılan yakınlarına yapılan açıklamada ise küçük Zeynep’in ölümüne, ameliyat sonrası oluşan kan pıhtısının neden olduğu öğrenildi. Zeynep Yaşarbaş’ın cenazesi Körfez Mehmetr Akif Ersoy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.