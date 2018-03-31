Kocaelispor – Cizrespor maçı öncesi stat içinde futbolcular arasında büyük kavga çıktı. Cizrespor’da 76 numaralı futbolcu Mazlum’um olayları başlattığı iddia edilirken, çıkan kavgada iki takım futbolcularının tekme tokat birbirine girdiği öğrenildi. Maç öncesi Kocaelisporlu futbolcular oldukça gergin görünürken maçın temsilcilerinin kavgayı rapor ettiği gelen haberler arasında.
Bugün 14:54 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:58 TSİ )
Maç öncesinde büyük kavga!
Kocaelispor – Cizrespor maçı öncesi stat içinde futbolcular arasında büyük kavga çıktı.
Bugün 14:54 TSİ - Asayiş
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz