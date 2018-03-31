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Maç öncesinde büyük kavga!

Kocaelispor – Cizrespor maçı öncesi stat içinde futbolcular arasında büyük kavga çıktı.

Kocaelispor – Cizrespor maçı öncesi stat içinde futbolcular arasında büyük kavga çıktı. Cizrespor’da 76 numaralı futbolcu Mazlum’um olayları başlattığı iddia edilirken, çıkan kavgada iki takım futbolcularının tekme tokat birbirine girdiği öğrenildi. Maç öncesi Kocaelisporlu futbolcular oldukça gergin görünürken maçın temsilcilerinin kavgayı rapor ettiği gelen haberler arasında.

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Muhabir Erdem Övüç

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