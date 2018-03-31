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KTO’da son meclis yapıldı

Körfez Ticaret Odası’nda (KTO) dönemin son meclis toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti.

KTO Başkanı Sibel Moralı, son toplantıda yaptığı konuşmada görevi süresince odaya faydalı olacak çalışmalara imza atmaya çalıştıklarını ve doğru işler yaptıklarını dile getirdi. Moralı konuşmasının ilerleyen bölümlerinde odanın hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalardan söz etti.

SİBEL MORALI’DAN TEŞEKKÜR

Başkan Sibel Moralı, konuşmasının sonunda, 5 Nisan’da yapılacak olan komite seçimlerinin ve sonrasında oluşacak yeni yönetim kurulunun KTO için hayırlı olmasını diledi. KTO Meclis Başkanı Güngör Ayhan da konuşmasında, seçim sürecinin adil ve centilmence geçmesini dileyen Ayhan, seçimlerin nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın birlikteliğin bozulmaması gerektiğini söyledi. Ayhan konuşmasının sonunda ise merhum başkan Mustafa Efe’yi andı ve odanın A sınıfı akreditasyon sertifikası alması dolayısıyla Başkan Sibel Moralı’ya teşekkür etti.

Bugün 15:12 TSİ - Ekonomi

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