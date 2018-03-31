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Bugün 15:13 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:15 TSİ )

Kordsa, 66 milyon lira kâr payı dağıtacak

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, son üç yıldaki yüksek temettü verimliliğinin bir çıktısı olarak temettü alışkanlığı açısından en etkin 25 hisseden oluşan BİST Temettü 25 Endeksi’ne dahil oldu.

Kordsa, 1 Şubat 2018-31 Ocak 2019 dönemi için endekste işlem görecek. BİST Temettü 25 Endeksi, BİST Temettü Endeksi’nde yer alan ve değerleme günü itibariyle temettü verimlerine göre büyükten küçüğe yapılan sıralamada ilk 2/3’lük dilimde yer alan ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en büyük 25 paydan oluşuyor.

KÂR PAYI DAĞITILACAK

2017 yılında iş kollarına yaptığı yeni yatırımlarıyla büyümesini destekleyen Kordsa’nın 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında 2017 yılı için 194 milyon 529 bin 76 lira sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt yüzde 34.3, net yüzde 29.2 oranında, toplam 66 milyon 884 bin 932 lira kâr payı ödenmesine karar verildi. Kâr payları, 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren nakit olarak yatırılacak.

Bugün 15:13 TSİ - Ekonomi

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