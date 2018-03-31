Honda Türkiye’de yeni atamalar yapıldı

Honda Türkiye tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 1 Nisan 2017 tarihinden bu yana kurumda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Bülent Kılıçer, yeni organizasyonel yapıda Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Satış, Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak. Öte yandan 2 yıldır Honda Türkiye Otomobil Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevini yürüten Serdar Akman ise, yeni görevinde Otomobil ve Motosiklet Satış Müdürlüğü’ne atandı ve kurumsal iletişim ve bayi geliştirme bölümleri de kendisine bağlandı.

YENİ GÖREVLENDİRMELER

Honda Türkiye Müşteri İlişkileri ve Kişisel Gelişim Müdürlüğü görevini yürüten Baybars Aroma da Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Pazarlama Müdürü oldu. Yine son iki yıldır Honda Türkiye Otomobil Pazarlama Departmanı Basın ve Halkla İlişkiler Şefi olarak görev yapan Koray Tüzmen de bu süreçte Kurumsal İletişim Şefliği görevini sürdürecek. Yeni görevler 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı.