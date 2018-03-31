Körfez, 2023 hedeflerine hazır

AKP Körfez İlçe Yerel Yönetimler Şurası ve 87. İlçe Danışma Meclisi, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu toplantıya; AK Parti İl Başkan Vekili Av. Abdullah Eryarsoy, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Denli ve Selattin Kabadayıoğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, Belediye Meclis Üyeleri, çok sayıda teşkilat üyesi, istişare kurulu üyeleri ve il yöneticileri katıldı.

KÖRFEZ, SEÇİME HAZIR

AKP İl Yöneticileri Engin Koyun, Adnan Turan’ında katıldığı toplantıda ilk olarak İlçe Başkanı Şener Söğüt kürsüye çıktı. Kocaeli’de olduğu gibi Körfez’de de kongre sürecinin birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğini belirten Başkan Şener Söğüt “Tazelendik, yenilendik ve 2019 için çalışmaya başladık. Tam 4 ay 4 gün oldu göreve geleli. 36 mahallemizin tamamında teşkilatlarımızı yeniledik. Körfez teşkilatları 2019 seçimlerine hazır hale geldi” dedi.

HEDEFLERİ AÇIKLADI

AKP Körfez Teşkilatı olarak hedefler noktasında da konuşan Başkan Söğüt, “Belediye seçimlerinde yüzde 44,29 oy almıştık, hedefimiz yüzde 49. 1 Kasım’da yüzde 52,59 oy oranını da yüzde 57’ye çıkaracağız. Referandumda 54,03 olan oy oranımızı da Başkanlık seçimlerinde yüzde 59’a yükseltme hedefindeyiz” ifadelerini kullandı. Yapılan yatırımlar hakkında da konuşan Başkan Söğüt, AK Parti dönemiyle birlikte belediyelerin hizmet üretmeye başladığını belirtti.

YÜZDE 70’İNİ YAPTIK

Şener Söğüt’ün konuşmalarının ardından Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran kürsüye çıktı. Körfez’de hayata geçirilen ve yapılması planlanan projeler hakkında teşkilat üyelerine bilgiler veren Başkan İsmail Baran, “Bizler sözün eri olan teşkilatlarız. Görevi devraldığımda alt yapısı olan bir belediye aldık. Güzel bir ekip oluşturduk ve verdiğimiz sözlerin yüzde 70’ini tamamladık, yüzde 30’unu da planladık.

400 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Tabi bizim halkımıza vaat ettiğimiz projelerin tutarı 150 milyon liraydı. Ama biz 4 yılda 400 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Vaat etmediğimiz birçok projeyi hayata geçirdik. Vatandaşın ihtiyacı olan projeleri önceliğe aldık. Çünkü AK Parti belediyeciliğinin merkezinde insan yer alıyor. Bizler de onların ihtiyaçları doğrultusunda projelerimize yön verdik. İlimtepe buna en güzel örneklerden birisidir.

‘İNSAN’ ÖNCELİKLİ HİZMETLER

İlimtepe’ye 10 milyon liralık bir yatırım yaptık. İlimtepe bizler için önemliydi. İlk olarak İlimtepe için ulaşım ağını genişletme adına çalışmalar başlattık. Hacı Osman Mahallemizden İlimtepe’ye ulaşımı sağlayan yolu duble hale getiriyoruz. Yol genişletme çalışması neredeyse bitme noktasına geldi. Kısa süre içerisinde de asfaltını atacağız. TOKİ’ye 310 dönüm yer verdik ve bölgede bir yatırım yapmasının önünü açtık” dedi. Başkan Baran daha sonra seçim beyannamesinde yer alan projeler hakkında tek tek teşkilat üyelerine bilgiler aktardı. Kapalı pazarlardan Sarnıç Han’a, eğitime yapılan destekten, yeni spor komplekslerine kadar teşkilat üyelerine başlıklar hakkında bilgiler verdi.

KÖRFEZ’E ÜNİVERSİTE

700 öğrencilik bir yüksekokul sözümüz vardı. Eski belediye binamızın olduğu alanda iki bina vardı. Oldukça eski bir binaydı. 21 bin metrekare alanda 20 milyon liraya mal olan 5 katlı bir fakülte binamızı temmuz sonu itibariyle de teslim edeceğiz. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında, Yabancı Diller Yüksekokulu burada hizmet verecek. Aynı zamanda Uluslararası Lojistik ve Ticaret Yüksek Okulu’da gelecek.

İLİM KENTİ OLACAK

Başbakan Yardımcımız Fikri Işık beyle yaptığımız görüşmelerde Hereke’de bir fakülte daha olması noktasında fikir birliğine vardık. Bir fakülte daha yapacağız. Hukuk Fakültesi’ni oraya getireceğiz. Bu konuda rektörümüzün taahhütleri var. En büyük sanayi ilçesi, liman kenti ve eğitim kenti ve tarih kenti olacak.

ÖZ KAYNAKLARIMIZLA YAPIYORUZ

Borçsuz bir belediye hayal ettik. 4 yılda 70 milyon liralık bir borcu ödedik. Faiz yükümüzü üzerimizden atmamız lazımdı. Yaptığımız bütün projeler kendi imkânlarımız ve özkaynaklarımızla yapıldı. Kredi ile bir tane proje yapmadık, yapmayacağız. Körfez, 2023 yılına hazır. 2053 hedeflerine AK Kadrolarımız ile birlikte adım adım yürüyoruz.” ifadelerini kullandı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın sunumunun bitmesinin ardından soru-cevap kısmına geçilerek, program son buldu.