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İYİ Parti’den Roman çocuklara destek

İYİ Parti Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Feriha Nurlu’nun resim eğitim verdiği Roman çocuklar kısa zamanda büyük ilerleme kaydetti. Roman çocukların yaptıkları resimler 23 Nisan’da açılacak sergide beğeniye sunulacak

İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı, farklı çalışmalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Teşkilatın ilçe başkan yardımcılarından olan emekli mal müdürü Feriha Nurlu, resim yapmaya eğilimleri olan Roman çocuklara destek oldu. İlçe başkanı İbrahim Ömer Toyran ile birlikte Körfez Esentepe Mahallesi’nde bulunan Romanlar Derneği’ne konuk olan Feriha Nurlu, buradaki çocuklara resim eğitimleri verdi.

DERNEKTEN TEŞEKKÜR

Dernek lokalinde verilen eğitimlerin ardından Roman çocukların yetenekleri de gün yüzüne çıkmaya başladı. Birbirinden farklı ve başarılı resimler yapan Roman çocukların eserlerini 23 Nisan’da gerçekleşecek kutlamalar kapsamında sergileneceği kaydedildi. Dernek başkanı Bayram Denizci de, yaklaşık iki haftadır devam eden resim kurslarının yetenekli gençlere cesaret kazandırdığını söyledi ve İYİ Partili Feriha Nurlu’ya ilgisi için teşekkür etti.

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