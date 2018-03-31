SP’de ilk kongre Karamürsel’de

Saadet Partisi’nde kongre süreci bugün başlıyor. İlk heyecan ise Karamürsel’de yaşanacak. Mevcut başkan Mehmet Özalay’ın yeniden aday olacağı SP Karamürsel teşkilatında kongre bugün saat 14.01’de Karamürsel Belediyesi Kongre Salonu’nda gerçekleşecek. Kongreye katılacaklar arasında SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın da yer alacak.

“TEŞKİLATIMIZ ÇALIŞIYOR”

Kongre ile ilgili açıklama yapan SP Karamürsel İlçe Başkanı Mehmet Özalay, “Saadetli günlere çok yaklaştık. Bu kongreler yükselişimizi hızlandıracak ve partimizi hak ettiği noktaya getirecektir. İlçe teşkilatımız tüm birimleriyle, sokak sokak, ev ev dolaşarak davamızı anlatıyor ve kongremize davette bulunuyor” dedi.

BAŞKANDAN DAVET

İlçe başkanı Mehmet Özalay, şöyle konuştu: “Biz bu kongremizle birlikte Karamürsel’deki gücümüzü ispat edeceğiz. Yaşanan kötü gidişata dur demek isteyen ve bu çıkmaza alternatif arayan tüm kardeşlerimi pazar günü yapılacak kongremize davet ediyorum” dedi.