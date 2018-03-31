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ADD’nin hedefi gençler

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetimini ağırlayan ADD Kocaeli Şubesi’nin yeni başkanı Taylan Bingöl, hedeflerinin dernekteki genç üye sayısını artırmak olduğunu dile getirdi.

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, geçtiğimiz hafta yapılan genel kurul ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şube başkanlığına seçilen Taylan Bingöl’e nezaket ziyaretinde bulundu. Sarıbay’a ADD ziyareti sırasında il yöneticileri Av. Hüseyin Acurman, Selim Yıldız, Suca Omurca ve Sabriye Şahin de eşlik etti.

SARIBAY’DAN TAVSİYELER

ADD Kocaeli Şubesi’nde genç bir yönetimin iş başına gelmesinin kendilerini de mutlu ettiğini dile getiren il başkanı Sarıbay, “Bu genç ekibin başarılı işlere imza atacağına inanıyorum. Sizler yeter ki proje üretin. Şube olarak cazibe merkezi olmanız lazım. Gereken her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

GENÇLER İLK HEDEF

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şube başkanı Taylan Bingöl ise, “Üyelik konusunda seferberlik başlatacağız. Daha çok gencimizi derneğimize dahil etmek istiyoruz. Mevcut yerimizi de farklı bir bölgeye taşımak istiyoruz” dedi. Bingöl, ADD’nin en örgütlü derneklerden biri olduğunu ve yeni dönemde önemli işler yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Bugün 15:27 TSİ - Siyaset

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