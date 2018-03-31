Yazıcıoğlu, İzmit’te anıldı

"Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu An(la)ma Programı” başlığı ile gerçekleşen etkinlik Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. anma programında ilk olarak konuşan Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, Yazıcıoğlu ile ilgili bir şiiri okudu.

“YAZICIOĞLU’NUN ÖLÜMÜ EN BÜYÜK ACIMDIR”

Demir’in ardından konuşan Yesevi Ocağı Başkanı Eren Elmalı da, “Her çocuğun bir kahramanı vardır. Benim kahramanım bu dünyada yiğit, öteki dünyada şehit Muhsin Yazıcıoğlu’dur. Başkanın vefatıyla hayatımın en acı günü yaşadım ve bu şehirde hayatlarının en acı gününü yaşayanlarla işte böyle kardeş oldum” dedi ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun bir şiiriyle sözlerine son verdi.

YAZICIOĞLU’NU ANLATTI

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İbrahim Maraş da, “Muhsin Yazıcıoğlu, Türk liderlerin, Bilge Kağan’ların ortaya koyduğu adaletli, erdemli lider çizgisini ve düşüncesini günümüze uyarlayan ve o çizgiyi takip eden birisiydi. İslam’ın siyasete alet olmasını doğru bulmadığımız gibi, milliyetçiliğin de siyasete alet olmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye’de her Türk çocuğu milliyetçi olmalıdır” dedi.

“KİRLİ SİYASETE BULAŞMADI”

Muhsin Yazıcıoğlu’nun milliyetçilik anlayışının Peygamberimizin ümmet kavramına denk düştüğünü dile getiren Maraş, “Bir devlet altında yaşayan vatandaşlar mensup oldukları dine, cemiyete, ırka göre değil imanın gereği olan adaletle yönetilmelidirler. Muhsin Yazıcıoğlu hayatı boyunca ülkemizin hassas meselelerine hep çok dikkatli yaklaşmıştır. Milleti ifrata düşürecek cümleler kurmaktan sakınmaya özen göstermiştir. Günümüz siyasetinin de Yazıcıoğlu’nun birleştirici ve bütünleyici siyaset anlayışına ihtiyacı vardır. O siyasetin içerisinde olup da siyasetçi olmayan birisiydi. Çünkü siyasetin kirliliğine hiç bulaşmamıştı” diye konuştu. Anma programında son olarak konuşan Yazıcıoğlu’nun danışmanı Dr. Bilal Habeşi Özkaynar da, “Onun yokluğuna hala alışamadık” dedi.

PROGRAMA YOĞUN İLGİ VARDI

Bu arada düzenlenen etkinliğe ilgi yoğun oldu. Programı takip edenler arasında; Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Osman Ayvazoğlu, Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Halis Aygün, Prof. Dr. Yasin Kişioğlu, Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı, HEPAR İl Başkanı Ahmet Tükenmez, SP İl Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız, AKP İl yöneticilerinden Murat Gögerçin, Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Ruhittin Sönmez, Selçuklu Düşünce Kulübü Başkanı Süleyman Pekin, Bağımsız Sağlık-Sen Başkanı Sami Ayyıldız, Türk Eğitim-Sen İzmit Şube Başkanı Hüseyin Akçay, KOÜ Türk Dünyası Kulübü Başkanı Numan Çakır, Ötüken Dergi Temsilci Erhan Demir ile BBP ve Alperen Ocakları’nın eski yöneticileri katılım sağladılar.