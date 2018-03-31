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Otobüsçülerden Afrin desteği

Kocaeli Şehiriçi 5 Nolu Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi, 1 günlük hasılatını Afrin’de zeytin dalı harekatında bulunan Mehmetçik’e bağışlayacağını açıkladı.

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Parkı’nda açıklama yapan kooperatif başkanı Lokman Aydemir, “Mehmetçik’e yardım kardeşlik hukukumuzun gereğidir” dedi.

“DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ”

Basın toplantısında konuşan Başkan Lokman Aydemir, “80 milyon Türk millet bugün tek yürek, kahraman Mehmetçik’le birlikte Afrin’e yürümeye hazırdır. Seve seve şahadet şerbetini içmeye hazırız. Sivil toplum örgütü olarak, askerimizle ve milletimizle devletimizin yanındayız. Bu bir vatan ve varoluş mücadelesidir” dedi.

SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR

Aydemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Tarih boyunca hep mağdurların ve mazlumların yanında yer alan bir ecdadın torunları olarak onların yolunda yürüyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle Mehmetçik’imize yardım kardeşlik hukukumuzun gereğidir. Söz konusu vatansa bizim için gerisi teferruattır.”

Bugün 15:30 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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