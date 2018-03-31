Otobüsçülerden Afrin desteği

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Parkı’nda açıklama yapan kooperatif başkanı Lokman Aydemir, “Mehmetçik’e yardım kardeşlik hukukumuzun gereğidir” dedi.
“DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ”
Basın toplantısında konuşan Başkan Lokman Aydemir, “80 milyon Türk millet bugün tek yürek, kahraman Mehmetçik’le birlikte Afrin’e yürümeye hazırdır. Seve seve şahadet şerbetini içmeye hazırız. Sivil toplum örgütü olarak, askerimizle ve milletimizle devletimizin yanındayız. Bu bir vatan ve varoluş mücadelesidir” dedi.
SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR
Aydemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Tarih boyunca hep mağdurların ve mazlumların yanında yer alan bir ecdadın torunları olarak onların yolunda yürüyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle Mehmetçik’imize yardım kardeşlik hukukumuzun gereğidir. Söz konusu vatansa bizim için gerisi teferruattır.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz