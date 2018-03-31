Gebze Center’da güzel etkinlik

"Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasına katılarak adından söz ettiren İllüzyonist Enver Ertaş, bugün saat 14:00-17:00 arasında sergileyeceği illüzyon gösterisiyle Gebzelilere keyifli anlar yaşatacak. Yönetimi JLL Türkiye tarafından yapılan Gebze Center, ziyaretçilerini dünyaca ünlü markalarla buluşturmanın yanı sıra ziyaretçileri için gerçekleştirdiği etkinlikleriyle de Gebzelilere eğlenceli vakit geçirme fırsatı sunuyor.

KOMEDYEN SİHİRBAZ

Gösterilerinde seyircilerine birden fazla duyguyu bir arada yaşama olanağı sunan, komedyen sihirbaz Enver Ertaş, 1 Nisan Pazar günü 14:00-17:00 saatleri arasında Gebzelilerle buluşacak. Bugüne kadar çeşitli sahne sanatlarıyla ilgilenen ve onları da sihir dolu gösterilerine ortak eden Enver Ertaş, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasına da katılarak adından söz ettirdi. Gebze Center, 1 Nisan Dünya Şaka Günü’nde eğlenceli ve sihir dolu bir gün geçirmek isteyen tüm Gebzelileri bekliyor.