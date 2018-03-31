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İzmit, çöp fabrikası konusunda halkı tek yürek!

10 günde toplanan imza sayısı; 82 bin 185’i buldu... İzmit halkı, UMUTTEPE’de çöp fabrikası istemiyor!

Sevgili okurlarım, bugüne kadar defalarca sorduk “Çöp fabrikası UMUTTEPE’de yapılmalıdır” diyen çıkmadı. Bu da gösteriyor ki, İzmit halkı bu konuda tek yürek! Hiç kimse İzmit’in tepesine çöp fabrikası yapılmasını istemiyor. Çöp fabrikasının sağlığımıza zarar vereceğini bilincinde.

Dün saat 15.00’e kadar, “İzmit UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapılmaması” için başlattığımız kampanyaya tam 82 bin 185 imza geldi. Bu rekor bir sayı! İmza atanların eş ve diğer yakınlarını da sayarsak, 82 bin imza, aslında 250 bin- 300 bin imza demek.

İBRAHİM ARTVİNLİ (DP eski milletvekili)

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Çöp fabrikasının Umuttepe’de yapılması doğru değil, yapılacak başka yer mi yok? Böyle bir yerde çöp fabrikası yapıla bilir mi? Bu ısrarın nedenini araştırmak lazım. Neden Umuttepe’de ısrar ediliyor diye… Mutlaka başka yer bulunmalı. Başlatmış olduğunuz imza kampanyasına destek veriyorum.

CUMALİ DURMUŞ (MHP eski Milletvekili)

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Şehrin gelişimine açık bir alanı çöp fabrikasıyla heba etmek uygun değil. Daha bakir alanlar var. Böyle bir tesisin KOÜ hastanesi yakınlarında yapılması uygun değil.Ayrıca Umuttepe de bir çöp fabrikası trafik açısından da üniversiteyi ve hastaneye giden vatandaşları olumsuz etkiler.

KEMAL KÖSE (MHP eski Milletvekili)

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Gelecek vaat eden, akciğerlerimiz dediğimiz bu yere çöp fabrikası yapıyoruz. Olur mu? Allah aşkına, oraya çöp fabrikası yapılır mı? Hangi akıl bu? Çok çok elzemse şehirden uzak, kırsal bir yer bulursun orada yaparsın çöp fabrikasını. En büyük tepkiyi ben gösteririm gerekirse gider dikilirim oraya.

HALİL ÇALIK (DSP eski milletvekili)

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Ben bir önceki çöp fabrikasının ruhsatını kendi elimle getirmiştim. Yani çöp fabrikasına karşı değilim, vatandaşın sağlığını bozmayacağı şekilde ne kadar uzağa yapılırsa, insanların yaşadığı alandan ne kadar uzak olursa o kadar faydalı olur. Çöp fabrikasının yapılması gerekiyor ama buraya yapılmamalı.

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