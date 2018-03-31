Kaza, öğle saatlerinde, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Kaya (37), yönetimindeki 34 KP 5912 plakalı otomobille, 20-30 metre ilerdeki tamirhaneye gitmek için yolun etrafını dolaşmak yerine tekyönlü yola girdi. Otomobil, Mehmet Tüfekçi (57) yönetimindeki 34 BF 0497 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Mehmet Tüfekçi yaralanırken, kazanın şokuyla Hakan Kaya ve yanındaki arkadaşı kısa süreli baygınlık geçirdi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Tüfekçi, tedaviyealındı.
Bugün 16:05 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:09 TSİ )
Kaza yapınca baygınlık geçirdi!
Darıca'da, sürücünün ters yöne girdiği otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.
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Bugün 16:05 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz