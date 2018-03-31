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Körfez AKD öğretmenleri yaza merhaba dedi

Körfez İlçesinde eğitim öğretim hayatına devam eden AKD KIDS Anaokulu öğretmenleri yaza merhaba pikniği düzenledi. Okul kurucusu Nagihan Uludoğan’ın da katıldı etkinlik Sapanca’da gerçekleşti

Körfez AKD KINS Anaokulu yaza merhaba pikniği düzenledi. Okul öğretmenlerini motive etmek ve iş ortamı dışında bir araya gelebilmek adına organize edilen etkinlik Sapanca Matranç’ta yapıldı. Okul kurucusu Nagihan Cengiz Uludoğan, okul müdürü Özlem Güner Özdurak’ın da katıldığı etkinliğe öğretmenler ve tüm okul personeli katıldı. Keyifli bir gün geçiren AKD aile hem moral hem de temiz hava depoladı.

Bugün 16:28 TSİ - Eğitim

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