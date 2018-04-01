Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 01:03 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 01:18 TSİ )

İYİ Parti Kocaeli’den Büyük Kurultay çıkarması

İYİ Parti Kocaeli teşkilatları partinin 1.olağan üstü büyük kurultayı için 20 otobüsle Ankara’ya adeta çıkarma yaptı.

İYİ Parti Kocaeli teşkilatları, partinin seçimlere girebilmesi için Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılması mecbur kılınan 1.olağanüstü büyük kurultayı için 20 otobüsle Ankara’ya adeta çıkarma yaptı. Kocaeli’den kurucular kurulu üyeleri Ruhittin Sönmez, Cumali Durmuş ve Lütfü Türkkan, İl Başkanı Serdar Kaman, ilçe başkanları ve partililer kongreye katılım gösterecek. Kocaeli’den 22 üst kurul delegesinin oy kullanma hakkının olduğu kongreye mevcut başkan Meral Akşener tek aday olarak girecek. Ahmet HAZER /ANKARA

KONGREDE OY KULLANMA HAKKI OLAN KOCAELİ DELEGELERİ

Serdar Kaman, Ufuk Turan, Nusret Acur, Ekrem Korkmaz, Beyler Sevindik, Emin Yılmaz, Ömer İbrahim Toyran, Esra Tolu, Hilal Altınay, Büşra Karademir, Şaban Gencer, Mehmet Baş, İdris Türkten, Ercan Sarıkaya, Harun Demirkaya, Turgut Karagöz, Muhammet Ertürk, Ahmet Yeşil, Fuat Berna, Orhan Çakar, Mükerrem Ocakoğlu, Recai Gönenç

Bugün 01:03 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Cuma Karavar'ın kar sevinci! mask
Cuma Karavar'ın kar sevinci!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Televizyon alan ailenin başına gelmeyen kalmadı mask
Televizyon alan ailenin başına gelmeyen kalmadı
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi mask
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi
Yol kenarında cesedi bulundu! mask
Yol kenarında cesedi bulundu!
Haydar Akar, yolsuzluğu detaylarıyla açıkladı! mask
Haydar Akar, yolsuzluğu detaylarıyla açıkladı!
Çöp ev, anne ve kızına mezar oldu mask
Çöp ev, anne ve kızına mezar oldu
6 kişinin ölümüne neden olan araç bulundu! mask
6 kişinin ölümüne neden olan araç bulundu!

GALERİ

Kocaelispor - Cizrespor maçından kareler... mask
Kocaelispor - Cizrespor maçından kareler...
Ev yangını: 1'i ağır 6 yaralı! mask
Ev yangını: 1'i ağır 6 yaralı!
Kocaeli'den Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun kampanyasına destek mask
Kocaeli'den Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun kampanyasına destek
Makas atan otomobil trafiği birbirine kattı: 4 yaralı mask
Makas atan otomobil trafiği birbirine kattı: 4 yaralı
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1” mask
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1”
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL