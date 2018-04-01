İYİ Parti Kocaeli’den Büyük Kurultay çıkarması

İYİ Parti Kocaeli teşkilatları, partinin seçimlere girebilmesi için Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılması mecbur kılınan 1.olağanüstü büyük kurultayı için 20 otobüsle Ankara’ya adeta çıkarma yaptı. Kocaeli’den kurucular kurulu üyeleri Ruhittin Sönmez, Cumali Durmuş ve Lütfü Türkkan, İl Başkanı Serdar Kaman, ilçe başkanları ve partililer kongreye katılım gösterecek. Kocaeli’den 22 üst kurul delegesinin oy kullanma hakkının olduğu kongreye mevcut başkan Meral Akşener tek aday olarak girecek. Ahmet HAZER /ANKARA

KONGREDE OY KULLANMA HAKKI OLAN KOCAELİ DELEGELERİ

Serdar Kaman, Ufuk Turan, Nusret Acur, Ekrem Korkmaz, Beyler Sevindik, Emin Yılmaz, Ömer İbrahim Toyran, Esra Tolu, Hilal Altınay, Büşra Karademir, Şaban Gencer, Mehmet Baş, İdris Türkten, Ercan Sarıkaya, Harun Demirkaya, Turgut Karagöz, Muhammet Ertürk, Ahmet Yeşil, Fuat Berna, Orhan Çakar, Mükerrem Ocakoğlu, Recai Gönenç