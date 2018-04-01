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İYİ Parti Meral Ablasını bekliyor

İYİ Parti 1’inci Olağan üstü Kurultayını Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor. Ülkenin dört bir yanından gelen partililer sabahın erken saatlerinde salonu doldururken, Akşener’in HDP ve MHP’ye kongre daveti göndermediği öğrenildi.

İzmitli Meral Akşener önderliğinde kurulan ve seçimlere katılabilme için 10 Aralık 2017’de 1’inci Olağan Kurultayını gerçekleştiren İYİ Parti,bugün Ankara kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştireceği kongre ile ‘Seçilmiş Delegeler’ ile yönetimini oluşturacak. ‘İYİ’ler kazanacak’ sloganı ile düzenlenen seçimde Meral Akşener’in tek aday olması beklenirken seçimde ayrıca, Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri de belirlenecek. İlimizden Merkez DisiplinKurulu’nda yer alan isimlerden Ruhittin Sönmez’i görevine devam etmesi, Cumali Durmuş’un ise göreve devam etmesi bekleniyor. Ayrıca Genel İdare Kurulu’nda görev yapan MHP eski Kocaeli milletvekili Lütfi Türkkan’ın göreve devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.Meral Akşener’in ayrıca gerçekleştirilen kongre için birçok siyasi partiye davet göndermesine rağmen HDP ve MHP’ye davet göndermediği öğrenildi. Kongre’de ilimizden 22 üst kurul delegesinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Ahmet HAZER / Ankara

Bugün 08:38 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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