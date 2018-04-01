Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Başkanı Mehmet Toker ve Kocaeli Kırım Türkleri Derneği Başkanı Suavi Oktay ve yönetimi ile birlikte KYÖD’de belediyecilik konulu konferans verildi. Konferansa Eski Değirmendere Belediye Başkanı Ertuğrul Akalın, Keramettin Gençtürk, Kocaeli Aydınlar Ocağı yöneticileri, Kandıralılar Derneği yöneticileri, Gölcük Eskişehirliler Dernek Başkanı Bülent Denlikol ve yönetimi, Biz İzmit’iz Grup Koordinatörü Hüseyin Erol, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve yönetimi, CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri ve yönetimi, Gölcük Türk Hava Kurumu Başkanı Mustafa Cintaş, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Muhip Kanko ve çok sayıda davetli katıldı.

Kendilerine çok teşekkür ediyoruz

KYÖD’de düzenlenen Sosyal Belediyecilik hakkındaki konferansta kısa konuşmalar yapan Kırım Türkleri Derneği Başkanı Suavi Oktay ve KYÖD Başkanı Mehmet Toker “Bu güzel programımıza katılan Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’ın yaptığı başarılı Sosyal Belediyecilik konusunda bizlere bilgi aktarmak için geldi bizleri memnun etmişlerdir, kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Kocaeli’de hep ilişkilerimiz olmuştur

Ardından söz alan Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Bu güzel hafta sonunda bu konferansa katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim, Burada birçok tanıdığım insanlar ve başkanlarımı gördüm. Bizler İstanbul’a geçerken bizler Kocaeli’nde mola verip bir yemek yer dostlarımızı ziyaret ederdik, Kocaeli’de hep ilişkilerimiz olmuştur, uzun yıllardır burada CHP Belediye Başkanımız vardı, Adalet yürüyüşünde adeta büyük sevgi gösterisi yapıldığını gördüm” ifadelerini kullandı.

Şehirleri insana benzetiyorum

İzmit’ten çok memnun kaldığını belirten Ataç, “Ben de buradan sosyal belediyeciliği sizlere aktarabilirsem çok memnun olurum. Eskişehir’de tos deresi var bunun çevresinde tarihi yerler bulunmaktadır. Şehirleri bir insana benzetiyorum, burada insanlarımız gece gündüz nefes alıp veriyorsa işte burası bir şehirdir, 1999 yılında ilk seçimi aldıktan sonra bizim ilçemizde iki önemli caddemiz vardı. Buradan insanlarımız geçmekten korkardı eski belediye başkanları el atmadığı bizlere yaradı, ilk dönemlerde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte alt yapı ve üst yapılarını tamamladık ve paranın büyük kısmını buraya yatırdık” şeklinde konuştu.