Olay akşam saatlerinde, Körfez Cumhuriyet Mahallesi Yiğit Sokak üzerinde meydana geldi. Osman Esen'e ait inek yolun kenarında otlarken yaklaşık 5 metrelikistinat duvarının üzerinden tarlaya düştü. Çamura saplanan ineği bulunduğu yerden çıkaran vatandaşlar, ineği tekrar yola çıkartmak için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vinç yardımı ile ineği tarladan alarak yukarı çıkardı. İnek, sahibine teslim edildi. Mahalle halkı ise istinat duvarının üzerinden daha önce de tarlaya araçların düştüğünü söyleyerek, duvar üzerindeki korkulukların yükseltilmesini istedi.
Bugün 10:07 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:12 TSİ )
Körfez'de inek operasyonu!
Körfez'de, yaklaşık 5 metrelik istinat duvarının üzerinden tarlaya düşen inek, itfaiye tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
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Bugün 10:07 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz