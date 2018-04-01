Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:07 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 10:12 TSİ )

Körfez'de inek operasyonu!

Körfez'de, yaklaşık 5 metrelik istinat duvarının üzerinden tarlaya düşen inek, itfaiye tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay akşam saatlerinde, Körfez Cumhuriyet Mahallesi Yiğit Sokak üzerinde meydana geldi. Osman Esen'e ait inek yolun kenarında otlarken yaklaşık 5 metrelikistinat duvarının üzerinden tarlaya düştü. Çamura saplanan ineği bulunduğu yerden çıkaran vatandaşlar, ineği tekrar yola çıkartmak için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vinç yardımı ile ineği tarladan alarak yukarı çıkardı. İnek, sahibine teslim edildi. Mahalle halkı ise istinat duvarının üzerinden daha önce de tarlaya araçların düştüğünü söyleyerek, duvar üzerindeki korkulukların yükseltilmesini istedi.

Bugün 10:07 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Haydar Akar, yolsuzluğu detaylarıyla açıkladı! mask
Haydar Akar, yolsuzluğu detaylarıyla açıkladı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi mask
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi
Televizyon alan ailenin başına gelmeyen kalmadı mask
Televizyon alan ailenin başına gelmeyen kalmadı
Yol kenarında cesedi bulundu! mask
Yol kenarında cesedi bulundu!
Haydar Akar, yolsuzluğu detaylarıyla açıkladı! mask
Haydar Akar, yolsuzluğu detaylarıyla açıkladı!
Çöp ev, anne ve kızına mezar oldu mask
Çöp ev, anne ve kızına mezar oldu
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor mask
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor

GALERİ

Devasa TIR görenleri hayrete düşürdü! mask
Devasa TIR görenleri hayrete düşürdü!
Kocaelispor - Cizrespor maçından kareler... mask
Kocaelispor - Cizrespor maçından kareler...
Ev yangını: 1'i ağır 6 yaralı! mask
Ev yangını: 1'i ağır 6 yaralı!
Kocaeli'den Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun kampanyasına destek mask
Kocaeli'den Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun kampanyasına destek
Makas atan otomobil trafiği birbirine kattı: 4 yaralı mask
Makas atan otomobil trafiği birbirine kattı: 4 yaralı
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1” mask
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1”
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL