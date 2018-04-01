Ölüm yolunda feci kaza: 2 yaralı!

Kaza, Kandıra Yolu üzerindeki Kocaeli F Tipi Cezaevi önünde meydana geldi. Recep Turan yönetimindeki41 ER 070 plakalı otomobil Faysal Özcan’ın idaresindeki 16 HEB 16 plakalı araçla çarpışması sonucunda kaza meydana geldi. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Recep Turan Kocaeli Üniversitesi Hastanesine sevk edilirken Tezcan Turan Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.