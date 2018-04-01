Gebze Teknik Üniversitesi Öğrenci Topluluğu Sosyal Sorumluluk Komitesi öğrencileri, protez ihtiyacı duyan bireylere kişiye özel ölçü ve niteliklerde 3 boyutlu yazıcılarla üretilmiş, ekonomik ve kullanılabilir bir 'Robot el' yapma projesi olan sosyal sorumluluk hamlesi 'Enabling The Future' hareketinin başlattığı projeye katıldı. Uluslararası alanda yürütülen hareketin Türkiye ayağını üslenen Robotel Türkiye Platformu desteği ile gönüllü GTÜ Öğrenci Topluluğu üyeleri proje kapsamında, İskenderun'da yaşayan sağ eli olmayan Yunus Emre'ye mekanik bir el olan robot el tasarladı. Öğrenciler ölçü alma, tasarım ve baskı aşamalarını gerçekleştirdikten sonra Hatay'a giderek Yunus'u robot eli ile buluşturdu. Kulüp öğrencileri, Yunus Emre'ye el uzatabilmenin büyük gururunu yaşadıklarını belirtti.
Bugün 10:20 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:27 TSİ )
Yunus Emre'nin robot el mutluluğu
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Öğrenci Topluluğu üyeleri, Robetel Türkiye Platformu'nun desteği ile İskenderun'da yaşayan 11 yaşındaki Yunus Emre'ye mekanik bir el olan robot ele kavuşmasını sağladı. Sağ eli olmayan Yunus Emre, büyük mutluluk yaşadı.
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