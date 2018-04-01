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İYİ Partililer, eski TBMM'yi ziyaret ettiler

İYİ Parti 1’inci Olağanüstü Kurultayını Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor. Olağanüstü Kurultay öncesinde İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı eski TBMM’ye gitti

İYİ Parti’de bugün 1’inci olağanüstü kurultay heyecanı yaşanıypr. Ankara Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen kongre öncesinde 22 otobüsle Ankara’ya çıkarma yapan Kocaeli teşkilatı kurultay öncesinde eski TBMM binasını ziyaret etti. Kocaeli İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman ve Ruhittin Sönmez kongre alanına girmeden önce Eski TBMM’nin önünde poz verdi.Ahmet HAZER/ Ankara

Bugün 10:21 TSİ - Siyaset

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