İYİ Parti’de bugün 1’inci olağanüstü kurultay heyecanı yaşanıypr. Ankara Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen kongre öncesinde 22 otobüsle Ankara’ya çıkarma yapan Kocaeli teşkilatı kurultay öncesinde eski TBMM binasını ziyaret etti. Kocaeli İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman ve Ruhittin Sönmez kongre alanına girmeden önce Eski TBMM’nin önünde poz verdi.Ahmet HAZER/ Ankara
Bugün 10:21 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:24 TSİ )
İYİ Partililer, eski TBMM'yi ziyaret ettiler
İYİ Parti 1’inci Olağanüstü Kurultayını Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor. Olağanüstü Kurultay öncesinde İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı eski TBMM’ye gitti
Bugün 10:21 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz