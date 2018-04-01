Hem pazar alanı hem otopark

Şehirlerde taze meyve ve sebzeye ulaşmanın en kolay yolu semt pazarlarından alışveriş yapmaktır. Bu pazarlar mevsimin ürünlerini tarladan halka kısa sürede ve uygun fiyata vatandaşlara alma imkânı sağlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu pazar kültürünün yaşaması için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi vatandaşların rahat alışveriş yapmaları amacıyla Doğu Kışla’da Perşembe Pazarı için kapalı alan oluşturuyor. Bu alanda perşembe günleri ürünler pazarlanırken ayrıca otopark olarak hizmet verecek.

YENİ YERİNDE HİZMET VERECEK

Çalışmaları süren pazar alanı tamamlandığında halen Milli İrade Meydanı’nda kurulan Perşembe Pazarı yeni yerinde hizmet verecek. İnsan ihtiyaçlarına yönelik tam donanımlı olarak inşa edilen pazar alanı ferah yapısıyla rahat alışveriş sağlayacak. Şap betonu uygulama işi biten yapının yağmur suyu iniş borularının imalatları da tamamlandı. İdari binanı tuğla duvarı işleri devam ediyor. İdari bina elektrik ve mekanik tesisatları çalışmalarına başlanacak. Otopark katına su yalıtımı ve geotekstil keçe serimi yapılıyor.

3 BİN 400 METRE PAZARCI TEZGAHI

Pazar alanı tamamlandıktan sonra Perşembe günleri Milli İrade Meydanı’nda kurulan Pazar, artık Doğu Kışla Parkı’nın karşısındaki yeni yerinde hizmet verecek. Yaklaşık 35 bin metrekare alan üzerine kurulan kapalı pazar alanı 18 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak. Pazar alanında 3 bin 400 metre uzunluğunda pazarcı tezgâhı bulunacak.

800 METREKARE İHTİYAÇ ALANI

Proje alanında çalışma kapsamında toplam 14 bin 500 metreküp beton kullanılacak. Kapalı pazar alanının üstü büyük araçlar için otopark olarak kullanılacak. Yapının yaklaşık 800 metrekaresi idari bina, zabıta odası, wc, kafeterya, mescit, bebek emzirme odası ve seminer salonundan oluşuyor.

TRAFİĞE NEFES ALDIRACAK

Pazar alanı projesi ile şehir içinde kalan Perşembe Pazarı artık yeni yerinde kurularak hizmet verecek. Proje sayesinde Perşembe günleri Milli İrade Meydanı çevresinde oluşan trafik sıkışıklığının da önüne geçilmiş olunacak. Üzeri kapalı olacak olan yeni pazar alanı otoparkıyla da vatandaşlara rahat alışveriş sağlayacak.

OTOPARK ALANI

Pazar alanına araçları ile gelen pazarcılar malzemelerini indirdikten sonra üst katta bulunan büyük araç otoparkına araçlarını park edebilecekler. Burada 371 adet büyük araç park edebilecek. Ayrıca kapalı pazar alanının dışında da 255 araçlık açık otopark yer alacak.