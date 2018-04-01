5. Komite olarak bilinen Mobilya Ağaç İşleri ve Ormancılık komitesi üye ziyaretlerine devam esiyor. 3 Nisan'da yapılacak olan seçimde 5. Komite adına Murat Barış, Murat Aydın, Metin Sözer, Şaban Kulaksız, Orhan Kabasakal, Abdullah Bostan, Abdurrahman Şahinkaya, Yahya Çuhadar, Can Yıldız, Ömer Kurt, Zeki Kovar ve Uğur Çakılcı, Necmi Bulut adına üyelerin oyuna talip olacak
Bugün 10:28 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:32 TSİ )
Murat Barış ve ekibi hız kesmiyor
KOTO'da seçime sayılı günler kala komiteler çalışmalarına hız verdi.
Bugün 10:28 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz