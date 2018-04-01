Murat Barış ve ekibi hız kesmiyor

5. Komite olarak bilinen Mobilya Ağaç İşleri ve Ormancılık komitesi üye ziyaretlerine devam esiyor. 3 Nisan'da yapılacak olan seçimde 5. Komite adına Murat Barış, Murat Aydın, Metin Sözer, Şaban Kulaksız, Orhan Kabasakal, Abdullah Bostan, Abdurrahman Şahinkaya, Yahya Çuhadar, Can Yıldız, Ömer Kurt, Zeki Kovar ve Uğur Çakılcı, Necmi Bulut adına üyelerin oyuna talip olacak