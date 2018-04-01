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Dümbüldek Suyu, mesire alanıyla şifa dağıtacak

Büyükşehir Belediyesi, Derince’de bulunan şifa kaynağı “Dümbüldek Suyu” bölgesinin vatandaşlara hizmet vermesi amacıyla başlattığı mesire alanı çalışmaları hızla devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent insanını yeşille buluşturan projelerini bir bir hayata geçiriyor. Doğal alanları elden geçirerek mesire alanı haline getirten Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı bu bölgeleri halkın hizmetine sunuyor. Derince’nin adı dillerden dillere dolaşan Dümbüldek Suyu çevresi de mesire alanı oluyor. Büyük oranda çalışmaların tamamlandığı alanda, su kaynağındaki kap taş yapım işine başlandı. Mesire alanının tamamlanasıyla şifalı Dümbüldek Suyu, ülkenin her bir yerinden gelen vatandaşlara şifa dağıtacak.

YAŞAM ALANLARI OLUŞTURULDU

Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların şifalı sudan rahat bir şekilde faydalanmaları için suyun çevresindeki, kap taş çalışmalarına başladı. Mesire alanı çalışması kapsamında giriş kapısı, 51 metrekarelik kır kahvesi, 18 metrekare mescit, vatandaşların rahatça suya erişebilmesi için çeşme ile bay ve bayan wc’lerin yapımında sona gelindi.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANMAK ÜZERE

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hızla devam ettirdiği çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Mesire alanında 100 adet çardak, ahşap çocuk oyun grubu, 21 araçlık otopark ve aydınlatma direklerinin yapım çalışmaları hızla yürütülüyor.

DOĞAL PH’A SAHİP

Derince ilçesi Karagöllü Köyü’nde yer alan Dümbüldek suyu insan sağlığı için önemli olan doğal ph düzeyine sahip. Zengin mineral içerikli suyun içinde nitrat olmaması yosunlaşmanın önüne geçiyor. Ülkenin dört bir yanından Dümbüldek Suyu için gelenler, böbrek taşları, şeker hastalığı, prostat başlangıcı, tansiyon rahatsızlıkları, idrar yolu hastalıkları gibi pek çok hastalığa şifa arıyorlar.

ŞİFALI ÇAMUR

Şifalı sudan faydalanmak üzere mesire alanına gelecek olan vatandaşlar, burada dinlenebilecek. Bölgede suyun yanında şifalı olan bir de çamur var. Toprağın biraz kazılmasıyla ortaya çıkan beyaz renkli çamurun çeşitli mantar hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor.

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